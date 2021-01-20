Aşı için listede 280 kişi var

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, aşılama için bölgelerinde çalışma başlattıklarını söyledi. İsim listesini güncellediklerini belirten Edip, şu ana kadar 65 yaş üstü 280 kişi tespit ettiklerini ifade etti. Edip, belirlenen isimlerin Sağlık Bakanlığının internet adresine gönderildiğini belirterek, henüz dönüş olmadığını ancak cevap beklediklerini açıkladı.

tv2020’de Gündem Özel programına katılan İlker Edip, belediyeye bağlı 6 köydeki 65 yaş üstü kişilerin listesini çıkardıklarını kaydetti. Edip, “İki personelimiz bölgedeki 65 yaş üstü kişileri tek tek arıyor, tüm bilgileri alıyor ve başvuru yapıyor” dedi.

İlker Edip, şu ana kadar 65 yaş üstü 280 kişi için aşı başvurusu yapıldığını aktardı.

Başvuru sayısının 450’ye çıkmasını hedeflediklerini söyleyen “Yaşlı insanlarımızın aşı olması için gerekirse evlerine tek tek gidip, başvuruları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Bütün bölgelerde benzeri çalışmaların yapılmasını arzu ettiklerini bildiren Edip, “Biz yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ama maalesef hep çarkın dışında kalıyoruz. Yerel yönetimler pandemi sürecinde daha etkin rol almalı. Yerel yönetimler devreye girince organizasyon konusunda ciddi katkılar sağlanacaktır” diye konuştu.

Beyarmudu ve çevredeki yerleşim yerlerindekilerin aşılanması için en doğru adresin Akdoğan’daki Sağlık Merkezi olduğunu kaydeden Edip, “Herhangi bir reaksiyona karşı anında müdahale yapılabilir” ifadelerini kullandı.