Zor sınav 

Diyalog’un dünkü manşetinde yer alan “Halk adına soruyoruz” başlıklı haber üzerine Sağlık Bakanı Ali Pilli iki ayrı açıklama yaparak, ilk 4 günlük aşı rakamlarını paylaştı. Buna göre, devlette ve özelde çalışan sağlık görevlilerinin yanı sıra, veteriner, eczacılar ve tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere düne kadar 4 bin 968 kişi aşılanmış oldu.

Bakan Pilli bugünden başlayarak Cuma gününe kadar ise 80 yaş üstündeki vatandaşların aşılanacağını açıkladı. Buna göre; Lefkoşa Pandemi Merkezi, Girne Hastanesi Yenierenköy ve Maraş sağlık merkezlerinde 08.30 ile 16.00 arasında, Güzelyurt Hastanesinde ise 12.00 ile 16.00 arasında 80 yaş üstündeki vatandaşların aşıları yapılacak.

Diyalog’a başvuran vatandaşlar, 80 yaş üstü yatalak durumdaki insanların belirtilen saatlerde kendi imkanlarıyla hastaneye gitmesinin mümkün olmadığına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda önlem almaya çağırdı.

4 bin 968 kişi aşılandı

Diyalog’un dünkü manşet haberi üzerine Sağlık Bakanı Pilli aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 aşılama uygulaması konusunda açıklamalarda bulundu.

Pilli yaptığı yazılı açıklamada, 15 Ocak Cuma gününden itibaren başlayan Covid-19 aşı uygulamasında toplam 4 bin 968 kişinin aşılandığını belirterek, 4 bin 944 Sinovac, 24 de BioNTech-Pfizer aşısının yapıldığını kaydetti.

Aşı uygulaması, tüm sağlık ve hastane çalışanlarına yapıldı

Bakan Pilli, aşı uygulamasının başta tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarına yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

“Kovid-19 aşı uygulaması başta tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarına, tıp fakültesinde öğrenim gören 4,5 ve 6’ncı sınıflara, diş hekimliği okuyan 4. ve 5. sınıflara, tüm özel laboratuvar çalışanlarına, tüm eczacı ve eczane çalışanlarına, özel ve devlette çalışan veterinerlere, fizyoterapistlere, Sağlık Bakanlığı çalışanlarına gönüllük esası doğrultusunda yapılmıştır.”

5 merkezde aşı uygulaması var

Aşıların Cuma günü Acil Durum Hastanesi’nde başlamak üzere beş merkezde yapıldığını aktaran Pilli, “Acil Durum Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kendi bünyesinde bulunan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanlığı kontrolünde aşılar uygulanmıştır” dedi.

Bundan sonraki süreçte, Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan asi.covid19.saglik.gov.ct.tr adresine, gönüllük esasına göre başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Pfizer-BioNTech ve Sinovac aşısı yapılacağını kaydeden Pilli, dün ise Lapta Huzur Evi, Lapta Sağlık Merkezi, Kalkanlı Yaşam Evi, Trenyolu Sağlık Merkezi, Sınır Üstü Yaşlı Bakım Evi, Ay Işığı Yaşlı Bakım Evi ve Özen Yaşlı Bakım Evi’nde aşı uygulaması yapıldığını bildirdi.

Pilli açıklamasında, yapılan aşıların yeri ve zamanına göre sayılarını da gösteren bir tablo paylaştı.

Herhangi birine imtiyaz sağlanması mümkün değildir

Kamuoyunda tartışılan ve basında gündeme getirilen aşı torpili iddiaları konusunda da açıklamalarda bulunan Pilli, şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanlığı olarak ilk önce toplum sağlığını gözeterek aldığımız tüm uygulama ve kararlar kamuoyu tarafından bilinmektedir. Halkımızla birlikte ilk günden beri verdiğimiz Covid-19 mücadelesinde aşı uygulaması gibi hassas bir noktada aşı torpili uygulaması söz konusu dahi olamaz.

Bakanlığımız tarafından uygulanacak aşı programına göre öncelikli gruplardan başlamak üzere aşılar yapılmaya başlamıştır ve planlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir. Sağlık söz konusu olunca herhangi birine imtiyaz sağlanması mümkün değildir. Bu konuda halkımızın da hassasiyet göstererek yanımızda olması büyük önem taşımaktadır.”

80 yaş üstünü kapsayan aşılama programı

Öte yandan 80 yaş üstündeki vatandaşları kapsayan aşılama programı da açıklandı. Sağlık Bakanlığı, bugünden başlayarak Cuma gününe kadar, 80 yaş ve üzeri kişilere (1/01/1940 ve öncesinde doğanlara) 5 merkezde Covid -19 aşısı yapılacağını duyurdu

Bakanlık açıklamasına göre, aşılamalar aşağıdaki merkezlerde şu saatlerde yapılacak:

1- Pandemi Merkezi: 08.30 - 16.00

2- Girne Akçiçek Hastanesi: 08.30-16.00

3- Güzelyurt Sağlık Merkezi: 12.00-16.00

4- Yenierenköy Sağlık Merkezi: 08.30- 16.00

5- Maraş Sağlık Merkezi: 08.30-16.00