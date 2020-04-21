Bıçakla tehdit etti

Suna ERDEN

Gönyeli’de ikamet eden Şeref Doğan’ın, kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen eşini önce tokatladığı, ardından bıçak çektiği iddia edildi.

Şeref Doğan, şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Erkan Çelik olayla ilgili bulguları aktardı. Çelik huzurda bulunan zanlı Şeref Doğan’ın 16 Nisan 2020’de saat 19.30 raddelerinde Gönyeli’de ikametgahın yatak odasında eşiyle cinsel ilişkiye girmek istediği, bunun reddedilmesi üzerine adı edilenin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis zanlının darp olayının akabinde mutfaktan aldığı ağız uzunluğu 8 cm toplam uzunluğu 18 cm olan bıçakla "polisi ararsan bu bıçakla boğazının damarını keserim" demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Şikayet üzerine tutuklandı

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirterek alınması gereken ifadeler olduğunu, ayrıca müştekinin kalması için bir yer ayarlanmaya çalışıldığını belirterek zanlının bu maksatla 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020, 14:15