Kasap ve marketler  bilgilendirildi

Ekomomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi personeli, kasap ve et satışı yapılan market reyonlarını ziyaret ederek, et satışıyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Kasap ve marketler  bilgilendirildi

Yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde Ticaret Dairesi tarafından hazırlanan broşür de dağıtıldı  
Hazırlanan broşürde, kasap ve market kasap reyonları satış yerlerinde bulunması gereken kurallar,  yetkili otoriteler ve satış usulleri, fiyat etiketi denetimleri kapsamında doğabilecek cezalar hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sporda altyapı vurgusu
Sporda altyapı vurgusu
  1. SPOR