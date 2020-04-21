Kasap ve marketler bilgilendirildi

Ekomomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi personeli, kasap ve et satışı yapılan market reyonlarını ziyaret ederek, et satışıyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.