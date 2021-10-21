Bidonlu eylem yapıldı

Ömer KADİROĞLUCumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik örgütü ülkede yaşanan akaryakıt krizi ve olumsuz gelişmeleri protesto etmek amacıyla Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yaptı. Partili gençler ellerindeki bidonlarla yaşanan sıkıntıya dikkat çekerken Örgüt Başkanı Enver Gürkan Tekiner tarafından basın açıklaması okundu. Bakanlığın kapısına siyah çelenk bırakan eylemciler, yaşanan sorunlara çözüm üretilmemesi halinde daha büyük eylem yapacaklarını, gerekirse Bakanlık önünde çadır kuracaklarını ifade etti.