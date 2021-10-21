Ekonomiye ağır darbe

Ömer KADİROĞLU

Ülkenin akaryakıt ihtiyacını karşılayan K-PET ve Altınbaş Petrol’ün benzine bir TL, mazota 90 kuruşluk zam talebi kabul edilmeyince ülkede daha önce hiç görüşmemiş bir kriz yaşandı. Akaryakıt sevkiyatı durduruldu, benzin istasyonları akaryakıt satışı yapmadı. Paniğe kapılan vatandaşlar istasyonlara akın etti; ülkenin dört bir yanında uzun araç kuyrukları oluştu.

Lefkoşa ve Gazimağusa’da akaryakıt almak için sıraya giren vatandaşlar, trafik akışının aksamasına neden oldu. Gün boyu yaşanan karmaşanın ardından akşam saatlerinde açıklama yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, dağıtımcı iki firmanın bu sabah itibarıyla piyasaya yakıt vereceğini, krizin çözüldüğünü bildirdi.

Yaşanan kriz çözülse de vatandaş kabus gibi bir gün yaşadı.



Diyalog’a konuşan vatandaşlar ise çözüm üretilmesini istedi.

Ne dediler…?

Ali Toni

“Bu yapılan çok büyük bir terbiyesizliktir. Dağıtımcı firmaların yakıt vermeyi durdurması nedeniyle böyle bir izdiham yaşandı. İnsanları tedirgin edip panik yaşanmasına neden oluyorlar. Hükümet kanadından bir açıklama da yapılmıyor. Çıkıp da insanlara panik yapmayın demiyorlar.”

Enver Kurt

“Akaryakıt alabilmek için yarım saatten fazla bekledim. Aracıma 100 liralık yakıt alabilme imkânım vardır. Yakıtım bittiği zaman da evde oturacağım işe gidemeyeceğim. Eğer bu birkaç gün böyle devam eder ve istasyonlarda yakıt tükenirse Kıbrıs’ta hayat duracak.”

Serkan Çalış



“Resmen rezillik yaşıyoruz. Eskiden Kıbrıs ucuzdur derlerdi şimdi Türkiye’yi geçti. 40 dakikadan fazla yakıt alabilmek için bekledim. Para kazanabilmemiz, işlerin durmaması ve araçlarımızın çalışması için benzin almamız gerekiyor. Bu soruna bir çözüm üretilmeli ancak zam olmamalı. Yetkililer kendileri iyi maaş alıyor diye halkı düşünmeden hareket ediyorlar.”Ediz Ercantan“Ülke genelinde bir kriz yaşandı ve vatandaşlar yakıt alabilmek için istasyonlara akın etti. Bizleri daha zor günlerin beklediğinin bilinci içerisindeyiz. Pandeminin yanı sıra yakıt kaosunu ülke kaldırabilir mi bilmiyorum. Tedarikçi firmalar zarar ettiği gerekçesi ile bu sıkıntı yaşandı. Dövizin yükselmesi işleri bu noktaya getirdi.”Gürhan Dalcı“Resmen eziyet çekiyoruz. İşe gidip eve dönebilmek için aracımın deposunu doldurmaya çalışıyorum. Gidişat çok kötü bir hal alıyor. İnsanları sadece tedirgin ediyorlar. Haberi ilk duyduğumda böyle olacağını tahmin etmemiştim. Ne olur ne olmaz diyerek benzin almaya geldiğimde kaosu gördüm.”Cemal Gül“Akaryakıt istasyonlarında çok ciddi bir kaos yaşanıyor. İşimize gidip evimize ekmek götürebilmek için araçlarımızda yakıt olması gerekiyor. Eğer yakıt biterse Kıbrıs’ta hayat duracaktır. Haberi duyduğumda panik oldum ve aracımı istasyona sürdüm. Yetkililerden beklentimiz bu işi uzatmadan sonuçlandırmalarıdır.”Kemal Gürcan“Şu anda yaşanan durum nedeniyle koskoca Lefkoşa kilitlenmiş durumda. Yetkililerden beklentimiz bir an önce kurulacak hükümeti kurmaları ve düzgün insanların bizi yönetmesidir. Bu kaosun nedeni belirsizliktir. Evet, tedarikçi firmalar bir sorun yaşıyor ve bu sorunu ortadan kaldırmak için çözüm üretilmelidir.”Saim Şen“İnsanları panikletmeden ve kaosa neden olmadan bu işi çözebilirlerdi. Bu bize gösteriyor ki kişilerde, sistemde ve yönetenlerde sıkıntı var. Haberi ilk aldığımda böyle olacağını tahmin ettim ve öğle aramı iptal edip yakıt almaya geldim. Yetkililerden beklentimiz bir an önce bu yaşanan soruna bir çözüm üretmeleri ve bu işi uzatmamalarıdır.”