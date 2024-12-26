Sektör zor durumda

Hüseyin ÇİÇEK

Makinistler, yüksek maliyetlerden dolayı sektörün her geçen gün daha da kötüye gittiğinden yakındı. Diyalog muhabirine konuşan 27 yıllık makinist, aynı zamanda Mağusa Maraş Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Hacı Mahmut Koruk, gerek malzeme, gerek elektrik, gerekse prim ücretlerindeki maliyetlerin oldukça arttığını belirtti ve makinistlerin zor günler yaşadığını ifade etti.

Sektörün 2004 yılına kadar iyi durumda olduğunu, ancak o yıldan itibaren hep geriye gittiklerini anlatan Koruk, iş yaptıklarını, ancak yüksek maliyetler nedeniyle kazançlarının tamamen masraflara gittiğini söyledi. Yerli işçi bulamadıklarını da belirten Koruk, “Gençleri hep devlet memurluğuna teşvik ettiler, sanatkâr yetişmedi, işçileri mecburen üçüncü dünya ülkelerinden buluyoruz, 5, 10 yıl sonra ülkede yerli makinist bulamayacağız” şeklinde konuştu.

Fiyat denetimi yok

Parça fiyatlarındaki pahalılığa da değinen Koruk, piyasayı bir kaç tüccarın yönlendirdiğini belirtti, Türkiye’den gelen parçaların, kendilerine 10 katı fiyatından satıldığını aktaran Koruk, “Türkiye’de bin TL olan bir parça burada nasıl 10 bin TL’ye satılabiliyor” dedi.

Koruk, fiyatlar konusunda denetim mekanizması olması gerektiğini sözlerine ekledi.