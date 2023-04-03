Biletler satışta

Suna ERDEN

Kıbrıslı Türk iş insanlarının girişimiyle oluşturulan Kıbrıs Hava Yolları (FLYKHY)16 Nisan’da ilk seferini yapmaya hazırlanıyor.

İlk uçuşa sayılı günler kalırken, FLYKHY bilet satışlarına başladı. Hava yolu firmasının internet sitesinde satışa sunulan biletlerin fiyatı 969 ile 783 TL aralığında belirlendi. FLYKHY’nin 16 Nisan’dan itibaren Pazartesi, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri günlük seferler düzenleyeceği belirtildi.

İlk etapta İstanbul, İzmir ve Ankara’ya seferler düzenleyecek hava yolu firması daha sonra Adana, Antalya ve Trabzon’u da uçuş ağına ekleyecek.

Uçuş operasyonunu Türkiye’de bulunan Freebird Havayolları’nın üstlendiği FLYKHY, Mayıs ayı itibariyle Kıbrıs’tan Erbil, Tahran, Priştine, Amman ve Bakü’ye seferler düzenleyecek.

Ancak KKTC’nin uluslararası tanınmışlığı olmadığı için yurt dışı uçuşlarını Antalya Havalimanı üzerinden yapacak.

969 TL’den başlıyor

‘Fly Kıbrıs Hava Yolları ile avantajlı fiyatlarla uçuşun tadını çıkarın’ sloganıyla satışa sunulan biletlerin fiyatları şöyle:

Ercan - İstanbul - Ercan | 969 TL’den itibaren

Ercan - İzmir - Ercan | 783 TL’den itibaren

Ercan - Ankara - Ercan | 865 TL’den itibaren

16 Nisan’dan itibaren destinasyonlar

Ercan-İstanbul Yeni Havalimanı: Pazartesi, Perşembe, Cuma, Pazar (06.00, 20.40)

İstanbul Yeni Havalimanı-Ercan: Pazartesi, Perşembe, Cuma, Pazar (08.45, 23.25)

Ercan-Ankara Esenboğa Havalimanı: Pazartesi, Perşembe, Cuma, Pazar (11.30)

Ankara Esenboğa Havalimanı- Ercan: Pazartesi, Perşembe, Cuma, Pazar (13.45)

Ercan-İzmir Adnan Menderes Havalimanı: Pazartesi, Perşembe, Cuma, Pazar (16.00)

İzmir Adnan Menderes Havalimanı-Ercan: Pazartesi, Perşembe, Cuma, Pazar (18.20)

