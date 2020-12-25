Bin 500 lira ve 13. maaşlar ödeniyor

Türkiye’den gönderilen 800 milyon liralık kaynak can suyu oldu. Hem özel sektör çalışanlarının bin 500 liraları hem de kamu çalışanı ve sigorta emeklilerinin 13. maaşları bugün banka hesaplarına yatacak. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yaptığı açıklamada kamu çalışanlarına ve emeklilere yapılacak 13. maaş ödemelerinin bugün gerçekleşeceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da Eylül ayı destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Eylül ayına ait işverenlere ödenecek olan 2 bin TL destek ödemeleri ile çalışanlara yapılacak bin 500 TL destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak. Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alanlar ile iş kazasından dolayı gelir alan 40 bin 806 kişiye de 13.maaş ödemesi bugün yapılacak.