Ekonomi zorda

Serdar ŞENGÜL

Diyalog’a konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, 13’üncü maaşların ödenebilmesi için Türkiye’nin sağladığı mali desteğe teşekkür ederek, bu kaynağın zor günlerden geçen küçük esnaf için can suyu olacağını belirtti. Deniz ve Avunduk, ekonominin canlanabilmesi için reformların acilen gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

Pandemi sürecinde çok ciddi sıkıntıların yaşandığını, hem işletmelerin hem de özelde çalışanların zor günlerden geçtiğini belirten Ticaret Odası Başkanı Deniz, turizm ve eğitimdeki kayıpların büyük olduğuna dikkat çekip, telafi edilmesi gerektiğini söyledi. Sanayi Odası Başkanı Avunduk ise turizm ve eğitim alanındaki faaliyetlerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Deniz: Kayıplar telafi edilmeli

KTTO Başkanı Deniz ile KTSO Başkanı Avunduk tv2020’de Reşat Akar’ın sunduğu Gündem Özel programına telefon bağlantısıyla katılarak, özel sektör çalışanlarının yaşadığı zorluklara değindi. Deniz, turizm ve eğitimdeki kayıpların büyük olduğuna ve telafi edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Turgay Deniz Türkiye’den gelen paranın önemine işaret ederek şöyle konuştu: “Bu kaynak bizim için önemli. Pandemi sürecinde turizm ve eğitimde kayıplarımız oldu. Özellikle ekonomistler daha önce o dönem için dış kaynak gerekeceğini ve piyasanın dönmesi için bunun şart olduğunu belirtmişlerdi. Dünyada da devletler borçlanarak bu süreci geçirebiliyor. Biz de Anavatan Türkiye ile bu zor dönemi geçirmekteyiz kendilerine minnettarız.”

Ticaret Odası olarak bizler de çalışmalarımıza devam edip piyasayı yönlendirme noktasında bir çaba halindeyiz. Bu süreç zor bir süreç, halkımızın da tedbirli olması şarttır. Şu anda bizim yapacağımız var olan hükümet ile yapısal reformların yapılması ve etkin kaynaklarımız özverili kullanmayı bilmeliyiz. Bu konuda tüm yetkililere de büyük görevler düşüyor.”

Avunduk: Yüzde 50 düşüş var

KTSO Başkanı Avunduk da Türkiye’den KKTC’ye aktarılacak 800 milyon TL’lik kaynak ile 13. maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmayacağının belirtilmesine ilişkin konuşan Avunduk, ülkede sadece kamu çalışanlarının olmadığını ifade etti.

13. maaş alacak olan kamu çalışanlarını düşünürken, özel sektör çalışanlarının ‘hali ne olacak’ diye de düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Avunduk, “Özel sektör çalışanları da 13. maaş alsa, bu para da çarşıya düşecek” diyerek, özel sektör çalışanlarının da 13. maaş alması gerektiğini işaret etti.

Avunduk, şunları söyledi:

“Merkezi bütçeye giren kaynakların kamuya gittiğini düşünürseniz nerdeyse vatandaşa para kalmıyor. Turizm zaten bitkisel hayatta ve onlara da 4 aylık 1500 liraları ödenmedi.

Eğitim sektöründe de ciddi kayıplar oldu. Bu tüketim alanımızı etkiledi ve yüzde 50 düşüş meydana geldi. Turizm alanında altyapı oldukça önemli, ayrıca eğitim konusunda da eğitim almak isteyen öğrenciler bir an önce ülkemize getirilmelidir.”

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 11:28