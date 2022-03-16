Hem sağlıklı hem de ucuz

Serdar ŞENGÜL

Rusya-Ukrayna savaşı Ayçiçek yağı fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Türkiye’de fiyatlarda yaşanan artış KKTC’yi de etkiledi. Ülkede Ayçiçek yağı fiyatları artarken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar zeytinyağının fiyatının daha uygun olduğunu dile getirdi. Vatandaşlar, “Bu gidişle sadece zeytinyağı kullanmaya başlayacağız. Hem daha ucuz hem daha sağlıklı” dedi.

Ne dediler…?

İlker Girişen

“İnsanlar artık normal yağ alacak durumda değil ve Ayçiçek yağının fiyatı zeytinyağına göre oldukça yükseldi. Bence zeytinyağı tüketelim daha sağlıklı. Bu durum akaryakıta da geçerli; akaryakıtı aldığınız her an indirimli alıyoruz. Hep yükselişte olan fiyatlarla nereye gideriz bilmiyorum.”

Güzer Özer

Markette artık her şey çok pahalı… Bir haftalık sürede bu kadar zam yapılması kabul edilemez. Sadece yağ değil, tüm ürünler her hafta zamlanıyor. Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. Denetim olmayan bir ülkede yaşıyoruz Allah sonumuzu hayır etsin.”

Mehmet Çimen

“Ben yeni İngiltere’den geldim ve fiyatlar orada daha ucuz. KKTC’de her şey çok aşırı pahalı ve Londra’daki fiyatlar daha ucuz. Şu anda Kıbrıs’ta yalnızca alkol ve sigara çok ucuz. Temel tüketim malzemeleri ise oldukça yüksek fiyatlarda… Temizlik malzemeleri de çok pahalı. Ayçiçek yağı fiyatları da aldı başını gitti.”

Nureddin Aslan

“Ürünlerin fiyatı geçen haftaya göre yükselmiş. Mesela Ayçiçek yağının litresi 90 TL bu alınabilecek bir fiyatta değil. Devlet kontrolü gerçekten şart ancak fiyat düzenlenmesi dahi ülkemizde mevcut değil hal böyle olunca da halk olarak bu zorluğu yaşıyoruz. Bir market arabası minimum bin 500 liraya dolabiliyor. Bu fiyatlarla yaşamamız mümkün görünmüyor.”

Kemal Gözay

“Alışveriş yapabilmek için Girne veya Lefkoşa’daki en ucuz marketlere gidiyorum. Çünkü en ucuzunu bulmak zorundayız, özellikle et ve temizlik ürünleri aşırı derecede pahalı oldu. Ben emekli bir insanım 7 bin TL aylık maaşım var ve bu yetmiyor. Geçen hafta geldiğimde küçük bir çocuk annesine istediğini aldırtamadığı için ağladı ve oldukça üzüldüm. Acil önlem alınması şarttır. Benimde torunlarım var ve böyle durumlar halkımıza yakışmıyor.”

Hasan Ali

“Ayçiçek yağı fiyatları oldukça yükseldi ve bu zam Rusya savaşıyla alakalı halimizin ne olacağını da bilemiyoruz. Fiyatlar ise ateş pahası her üründe artış var. Akaryakıt fiyatları da aşırı derecede yükseldi ve bu zamlara artık dayanacak durumda değiliz.”