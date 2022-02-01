Bina tahliye edildi

Yetersiz fiziki koşulları nedeniyle toplumda büyük üzüntü yaratan Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki yaşlılar dün tahliye edildi. Bakımevinde kalan 22 kişiden 17’sinin test sonucu pozitif çıkınca tahliye edilen 5 kişi Özok Yurdu’na yerleştirildi.

Karantinaya alınan 17 kişinin ise tedavi süreci ve Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin tadilatı tamamlanıncaya kadar Gazimağusa’da bir yurtta kalacağı belirtildi. Buradaki yurt ücretlerinin de Vakıflar İdaresi tarafından karşılanacağı bildirildi.

Bu arada Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki sorunlarla ilgili kısa vadeli çözüm önerilerini değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Tatar: Her türlü destek verilecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim F. Benter, Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacı ve iş insanı Mazhar İkbal ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, hükümetin girişimlerinin yanı sıra yaşanan sıkıntıların ivedilikle giderilmesi konusunda ne gibi adımların atılabileceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuyla ilgili atılacak tüm yapıcı adımları desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Gösterdikleri hassasiyet nedeniyle tüm katılımcılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, konuyla ilgili atılacak tüm yapıcı adımları desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Toplantıda, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin mevcut yönetim kurulunun Vakıflar İdaresi tarafından görevden alınarak geçici de olsa yeni yönetim kurulunun atanması ve yeniden yapılanmaya gidilmesi önerisinde bulunularak, konunun takipçisi olunması konusunda mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan sıkıntıların giderilmesi konusunda halihazırda yurt dışındayken girişimlerde bulunmuş ve konuyla ilgili Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde sıkıntıların ivedilikle giderilmesi konusunda mutabık olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022, 10:33