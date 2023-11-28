Analiz sonuçları bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, ayrı ayrı paketlenmiş 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Chijoke İkechukwu Aliakoo ve Mmsoma Bright Sunday dün ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 23 Kasım saat 21.00’da, mahkeme huzurunda bulunan zanlıların evlerinde uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptıkları yönünde bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını anımsattı

Zanlıların, ev içerisinde tespit edildiğini ve huzurlarında arama yapıldığını bildiren polis, salonda, sehpa üzerinde, ayrı ayrı27 küçük poşete paketlenmiş, satışa hazır halde, 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını ve zanlıların 24 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emr temin edildiğini hatırlattı.

Soruşturmanın tamamlanmadığını beklenen anakiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.