Survivor yarışmacısı Güney Kıbrıs'ta Kamerunlu kadını tecavüz etti 10 yıl hapislik aldı

GKRY'de yayın yapan Fileleftheros gazetesi, ismini belirtmediği şahsın, 35 yaşındaki Kamerunlu kadına geçen yıl Nisan ayında tecavüz etmekle suçlandığını ve kapalı kapılar ardında görülen davada, 10 yıl süreyle hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.

Gazete, Türk asıllı şahsın Kamerunlu kadını, sattığı ürünleri göstermesi için evine çağırdığını ve burada, kadına tecavüz ettiğini; ayrıca olanları birine anlatırsa veya polise giderse, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirtti.

Haberde, söz konusu şahsın “Erdoğan hükümeti aleyhine kamuoyuna açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle Türkiye’de arandığını, buna bağlı olarak Güney Kıbrıs’tan siyasi sığınma talebinde bulunduğunu” söylediği kaydedildi.