Bir kişi daha aranıyor

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde faaliyet gösteren motosiklet satış mağazasının vitrin camını pic-up türü büyük araçla kırdıktan sonra 21 bin Euro değerinde 2 adet KTM 450 marka kros motosiklet çalan Ali Davulcular (21), Süleyman Keteni (23) ,Akın Sergis(19) ve suçla bağlantılı tutuklanan iki zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 23 Kasım 2023 tarihinde saat 04.00 sıralarında Limasol’da meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlıların plakası meçhul pic-up araç ile Jakou Lambrou’nun işletmeciliğini yaptığı Lambrou isimli motosiklet dükkanının yola bakan vitrin camına vurup, kırdıktan sonra, toplam değerleri 21 bin Euro olan 2 adet motosikleti çaldıklarını ve Beyarmudu bölgesinden kaçak olarak KKTC getirdiklerini açıkladı.

Polis memuru, Jakou Lambrou’nun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle birlikte Kuzey Kıbrıs’a gelerek, şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, yapılan şikayetin ardından ilk etapta 3 zanlının yakalandığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu İrfan Davulcular ile Ayşe Batak’ın da suçla bağlantısı olduğunu tespit ederek, tutukladıklarını söyledi.

Sınırdan iterek getirdiler

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlılar Ali Davulcular, Süleyman Keteni ve Akın Sergis’in motosikletleri iterek ve sürükleyerek, Beyarmudu bölgesinden kuzeye getirdiklerini, bir yere gizlediklerini, daha sonra Ayşe Batak’ı telefonla arayarak, Beyarmudu’na gelmesini sağladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların Batak’ın aracıyla Akdoğan’a İrfan Davulcular’ın evine gittiklerini belirtti. Polis memuru, zanlıların daha sonra İrfan Davulcular’ın van aracıyla Beyarmudu’na gidip, motosikletleri alarak, Akdoğan’a götürdüklerini belirtti. Polis, zanlıların birkaç saat sonra da henüz tespit edilemeyen bir araçla motosikletleri Lefkoşa’ya taşıdıklarını açıkladı.

Polis, Akın Nergis’in ifadesinde olay günü Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan yaya olarak, Güney Kıbrıs’a geçtiğini beyan ettiğini ancak incelenen kamera görüntülerinde böyle bir tespitte bulunmadıklarını açıkladı.

Polis, zanlının birilerinin aracıyla güneye gitmiş olabileceğini, yeni zanlıların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis memuru, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.