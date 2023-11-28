Şimdilik özgür

Lefkoşa’da meydana gelen olayda kendisini aldattığı gerekçesiyle eşini darp eden Ali Aydemir tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının eşini darp ettiği, boğazını sıktığı ve Seni öldüreceğim, seni kimse elimden kurtaramaz" diyerek tehdit ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 3 Kasım 2023 tarihinde saat 19.30 sıralarında zanlının Lefkoşa'nın Göçmenköy bölgesindeki ikametgahında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının kendisini aldattığı gerekçesi ile aralarında çıkan tartışma sonucunda eşinin ensesine ve boynuna sağ eli ile vurup ardından her iki eliyle boğazını sıkarak darp ettikten sonra "Seni öldüreceğim, seni kimse elimden kurtaramaz" diyerek tehdit ettiğini belirtti.

Polis memuru, olayın 7 Kasım 2023 tarihinde kendilerine bildirildiğini, zanlının aranan şahıs ilan edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının 26 Kasım 2023 tarihinde tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlıya darp ve şiddet tehdidi suçlarından yazılı dava tebliğ edildiğini, kabul yönünde cevap verdiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması, şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.