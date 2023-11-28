Cinayet şüphesi

Ömer KADİROĞLU

Girne’de dün akşam saatlerinde tadilat halindeki ‘ İmaj Fotoğraf Stüdyosu’nda ölü bulunan Rus uyruklu 40 yaşındaki Mikhail Kamyshanov’un cinayete kurban gittiği düşünülüyor. Ancak kesin karar bugün yapılacak otopsi sonucunda verilecek.

Diyalog muhabirinin olay yerinde elde ettiği bilgiye göre; bina içerisinde mutfak masasının atında yüz üstü yatar vaziyette bulunan Kamyshanov’un vücudunda alet izi bulunmadı. Ancak başına sert bir cisimle vurulmuş olabileceği düşünülüyor. Polis, olay yerindeki inceleme sonrasında bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı.



Yerde yatar vaziyette bulundu

Elde edilen bilgilere göre; dün akşam saat 17.00 sıralarında aldığı ihbar üzerine İskenderun Caddesi Metform Plaza’da bulunan tadilat halindeki İmaj Fotoğraf Stüdyosu’na giden polis ekipleri, dükkan içerisinde mutfaktaki masasının atında yüz üstü yatar vaziyette erkek bir şahıs tespit etti. Polis, yaptığı araştırma sonucu ölü bulunan şahsın 6 ay önce fotoğraf stüdyosunu kiralayan Rus uyruklu 40 yaşındaki Mikhail Kamyshanov olduğunu belirledi. Olay yerini güvenlik kordonuna alan polis, sağlık ekipleri ve adli tıp uzmanına haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü teyit ederken, Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, ceset üzerinde ilk incelemeyi yaptı. Ceset üzerinde kesici ve delici alet izine rastlanmazken, Kamyshanov’un nasıl öldüğü bugün yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.

Kanıtlar toplandı

Polis olay yerinde ve çevresinde yaptığı incelemede birçok kanıt topladı. Toplanan kanıtlar Girne Polis Müdürlüğüne götürüldü. Polis, ayrıca çevre güvenlik kameraları ile mobese görüntülerini de inceleme aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken,







Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 09:34