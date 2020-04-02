Bir bu eksikti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı gümrük çalışanları sağlıklarının risk altında olduğu gerekçesiyle dün 3 saat süreyle işbaşı yapmadı. İngiltere’den gelen gemiyi boşaltmak istemeyen gümrük çalışanları, sabah saat 08.00’den, 11.00’a kadar eylem yaptı.

Bu arada Türkiye’den tıbbi malzeme ve erzak getiren Toros gemisi de boşaltılmadı. İçinde 21 de askerin bulunduğu geminin eylem nedeniyle boşaltılmadığının öğrenilmesi sonrasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı devreye girerek ilgili sendika Güç-Sen ile görüşme yaptı. Sendika Başkanı Derviş Dağman, eylemin ‘maaş azlığından’ değil, maske ve eldiven eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, tek dertlerinin sağlıkları olduğunu ifade etti.

Diyalog’a konuşan Dağman, Coronavirüs ortaya çıktığı günden beri ülkenin özellikle gıda ihtiyacının sekteye uğramaması için çalıştıklarını söyledi.

Ne maske ne eldiven verdiler

Gümrüklerde koruyucu tedbirler alınmadığını belirten Dağman, “İngiltere’den 14 günlük karantina kuralına uymayan bir gemi geldi. Normalde yola çıktıktan 14 gün sonra bizim limana gelmesi gerekiyordu. Ancak söz konusu gemi 11’inci günde limana yanaştı. Biz de sağlımızı düşündüğümüz için yükü boşaltmadık. Çünkü ne maskemiz ne eldivenimiz ne de koruyucu kıyafetimiz yok. Bu nedenle yükleri boşaltmadık…”

Dağman, erzak, tıbbi malzeme taşıyan Toros gemisinin de aynı saatlerde limana geldiğini ancak Ulaştırma Bakanlığı ile görüşmeler yaptıkları için bir saat geç boşaltıldığını belirtti.

Dağman,“İngiltere’den gelen gemiyi boşaltmayınca yetkililer devreye girdi. Bakanlık ile görüşmeler gerçekleştirdiğimiz için erzak ve tıbbi malzeme taşıyan gemiyi bir saat geç boşalttık. Zaten Türkiye’den gelen gemilerle ilgili bir karantina süreci yok” dedi.

Dağman, maaşlarından kesinti yapılacağı gerekçesiyle eylem yaptıklarına dair haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Tek derdimiz sağlımız. Bakanlıkla yaptığımız görüşme olumlu geçti. Hem maske, eldiven verdiler hem de gümrüklerde ilaçlama yapacaklarını söylediler” şeklinde konuştu.