Bir can kaybı, 22 yaralı

Son bir hafta meydana gelen 83 trafik kazasında bir can kaybı oldu, 22 kişi yaralandı.

Aynı dönemde 17 bin 870 sürücü kontrol edilirken, toplam 383 araç trafikten men edildi, 15 sürücü ise tutuklandı. Sürat kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 83 kazanın, biri ölümle, 18’i yaralanmayla, 64’ü hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 22 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 25’i süratli araç kullanmak, 19’u dikkatsiz sürüş yapmak, 16’sı kavşakta durmamak, 10’u yakın takip, 13’ü ise diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 5 Milyon 383 bin 55 TL olduğu kazaların 26’sı Lefkoşa’da, 26’sı Girne’de, 14’ü Gazimağusa’da, 9’u İskele’de, 8’i Güzelyurt’ta meydana geldi.

Bin 205 kişi süratten rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde, toplam 17 bin 870 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 3 bin 334 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 383 araç trafikten men edilirken, 15 sürücü ise tutuklandı.

Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (bin 205), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (258), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (230), trafik levha ve işaretlerine uymamak (214), mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (181), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (129), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (113), muayenesiz araç kullanmak (69), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (60), dikkatsiz sürüş (45), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (27), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (20), tehlikeli sürüş (13), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (11), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (11), özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak (7), trafik ışıklarına uymamak (6), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (4), ve diğer trafik suçları (912).”

