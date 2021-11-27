Bir can kaybı oldu

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 21 bin 363 testle 297 vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 451 yeni vaka saptandı, 47 yaşındaki bir erkek hasta hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 227 yerel vakanın 78’i Lefkoşa, 77’si Girne, 51’i Gazimağusa, 10’ü Güzelyurt, 8’i İskele, 3’ü Lefke’den. 3 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 67 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi. Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 7 bin 393.

Okullardaki durum

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, dün itibarıyla ülke genelindeki okullarda toplam 416 öğrenci, 50 öğretmen ve 12 personel pozitif; 877 öğrenci 94 öğretmen ve 22 personel temaslı olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, ilköğretimde 213 öğrenci 10 öğretmen 5 personel pozitif; 232 öğrenci, 31 öğretmen ve 11 personel temaslı durumunda.

Orta ve liselerde 176 öğrenci, 31 öğretmen ve 7 personel pozitif; 567 öğrenci, 47 öğretmen ve 11 personel temaslı.



Meslek okullarında 27 öğrenci ve 9 öğretmen pozitif; 78 öğrenci ve 16 öğretmenin temaslı olduğu belirtildi.

Sosyal sigortalar pazartesi kapalı

Bu arada Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği, Coronavirüs vakalarının artması nedeniyle 29 Kasım pazartesi günü hizmet vermeyecek.



Güneydeki tablo

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 451 yeni vaka saptandı, 47 yaşındaki bir erkek hasta hayatını kaybetti.

Güneyde dün yapılan test sayısı 75 bin 518, pozitif test sayısı 451, toplam vaka sayısı 132 bin 402 olarak açıklandı.

Açıklamaya göre 47 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam can kayıpları 591, tedavi gören hasta sayısı 116, durumu ciddi olanların sayısı 40 oldu.