Suçunu kabul etti

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Boğaz bölgesinde özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ilkokul öğretmeni Mustafa Kadir hakkındaki soruşturma devam ediyor. Polise verdiği ifadede suçunu kabul eden zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmaya avukatıyla katılan zanlı sessizliğini korurken, istismar edilen 10 yaşındaki çocuğun psikoloğa götürüleceği, psikiyatrik kontrolden geçirileceği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 22 Kasım 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Havva Dağseven ile çocuğun annesinin Boğaz Karakolu’na giderek, Atatürk İlkokulu’nda görev yapan zanlıdan şikayetçi olduğunu söyledi.



Polis, şikâyette zanlının 21 Eylül-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Girne’ye bağlı Boğaz bölgesinde kolej sınavlarına hazırlanan 10 yaşındaki erkek çocuğunun cinsel organını okşadığını, kalçalarına bakıp ellediğinin söylendiğini aktardı. Polis, şikayet üzerine Sosyal Hizmet Uzmanı eşliğinde çocuğun ifadesine başvurulduğunu açıkladı. Polis, başlatılan soruşturma kapsamında zanlının gözaltına alındığını, aleyhine getirilen iddialarla ilgili sorgulandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek,ğini açıkladı.Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde ifadeler aldıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, cinsel saldırıya uğrayan çocuğun psikoloğa götürüleceğini belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.