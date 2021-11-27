Cezalar yetersiz

Hüseyin ÇİÇEK

Mali polisin Gazimağusa’da Perabet’e yönelik gerçekleştirdiği operasyon yasa dışı sanal betle mücadelenin zorluğunu ortaya koydu.

Perabet isimli yasa dışı siteye yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan Ekin Korkmaz, Fatma Güzem Ardıç ve Emircan Acar dün mahkemeye çıkarılırken, yasaların ve mahkeme emirlerinin hiçe sayıldığı gözler önüne serildi.

Perabet’e erişimin iki kez mahkeme emriyle engellendiği ancak her defasında isim değiştirerek, tekrar faaliyete geçtiği belirtildi.

Polisin duruşmada aktardığı bilgilere göre; geçtiğimiz yıl Perabet 483 ismiyle hizmet veren site yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilerek, mahkeme emri ile erişimi engellendi.

Ancak sitenin sorumluları isim değişikliğine giderek, Perabet 487 olarak yeniden faaliyetlerine başladı. Polis yaptığı araştırmalar sonucu Perabet 487’yi de tespit ederek, mahkeme emriyle erişimine engel koydu.

Buna rağmen site ikinci kez isim değişikliğine giderek, Perabet 501 adıyla sanal alemdeki yerini aldı.



Yasa dışı sanal bet faaliyetlerinde milyonlarca liralık rakamlar söz konusu olurken, Perabet için çalıştıkları tespit edilerek, tutuklanan ve dün mahkemeye çıkarılan 3 zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.

Mercedes’te 52 bin lira

Soruşturmayı yapan polis memuru Bora Çelebi, alınan bilgi ışığında Ekin Korkmaz’ın, Gazimağusa’nın Karakol bölgesinde bulunan evine baskın yapıldığını söyledi. Polis, evde yapılan aramada bir adet dizüstü bilgisayarı ile 2 adet cep telefonuna el koyulduğunu belirtti.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında, Fatma Güzem Ardıç’ın evinin de arandığını; bir adet dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, ayrıca bir sabit telefonuna el konduğunu ifade etti. Polis, her iki zanlının da gözaltına alındığını, sanal bahis sitesi için call-center hizmeti yaptığının belirlendiğini ifade etti.

Polis, operasyon sırasında eve gelen Emirkan Acar’ın da alıkonulduğunu; Mercedes marka aracında yapılan aramada 52 bin 800 TL ile 40 Euro nakit para ele geçirildiğini açıkladı.

Mahkeme engelliyor, onlar yeniden başlıyor

Polis, bahis sitesinin ilk önce, Perabet 483 olarak faaliyet gösterdiğini ancak mahkeme emri ile erişiminin engellendiğini, daha sonra Perabet 487 olarak yeniden faaliyete girdiğini söyledi. Polis, Perabet 487’nin de erişiminin mahkeme emri ile engellendiğini ancak, bu kez de Perabet501 olarak yeniden faaliyete geçtiğini anlattı.

Soruşturmanın yeni başladığını ve aranmakta olan zanlıların olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.