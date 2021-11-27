Tepkiler etkili oldu

Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs’ı tanıtması için Azerbaycan'dan gelecek 6 kişilik ekip için toplam 69 bin Sterlin ödeme kararı çıkardı. Sosyal medya fenomenleri Chingiz Mustafayev, Günay İbrahimli ve Aynishan Khalid Guliyeva ile beraberindeki 3 kişiye ödenecek 69 bin Sterlinlik meblağın içerisinde geliş - dönüş uçak biletleri, konaklama, izaz - ikram, iç ulaşım ve sanatçılara ödenecek hizmet ücreti olduğu ifade edildi. Hükümetin bu kararı birçok kesimden tepki gördü. Döviz krizinin baş gösterdiği son günlerde 69 bin Sterlinin ülke yararına kullanılması istendi. Hükümet, Azerbaycan’dan gelecek ‘tanıtım ekibine’ 69 bin Sterlin ödeme kararını iptal etti.

Karar iptal edildi

Turizm ve Çevre Bakanlığı, döviz kurundaki fahiş oranda yükseliş ve halkın bu konuya gösterdiği hassasiyet sebebiyle, Azerbaycanlı sosyal medya fenomenlerinin ve influencerlerin ülkeye gelişini iptal etti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu projenin önergesinin 3 ay önce hazırlanıldığına değinilerek, “Döviz kurlarında yaşanan fahiş denilecek orandaki yükselişi ile toplumumuzun bu konudaki hassasiyet ve önceliği dikkate alınarak, konu ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının iptaline yönelik girişimlerin başlatılacağını kamuoyuna bildiririz” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:



“Ülke turizmini hareketlendirmek amacıyla, Ağustos 2021 tarihinde, Azerbaycan turizm paydaşlarını adamızda misafir ettik.Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini Azeri halkına daha iyi anlatmak ve tanıtmak için dijital pazarlama tekniklerini kullanma kararı alındı.Pandemi koşullarının da etkisiyle, son yıllarda tüm dünyada yeni nesil pazarlama tekniği olarak kullanılan, daha etkili, daha hızlı ve çok da geniş kitlelere ulaşmayı sağlayan sosyal medya fenomenleri ve influencer kullanımını, bu tanıtımın ilk bacağında kullanılabilecek pazarlama stratejisi olarak geliştirdik.Ancak, yaklaşık olarak 3 ay önce belirlemiş olduğumuz, ve 3 ay öncesinde konu ile ilgili hazırlamış olduğumuz önergenin, döviz kurlarında yaşanan fahiş denilecek orandaki yükselişi ile toplumumuzun bu konudaki hassasiyet ve önceliği dikkate alınarak, konu ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının iptaline yönelik girişimlerin başlatılacağını kamuoyuna bildiririz.”