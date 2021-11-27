Corona kısıtlamaları etkiledi

Güney Kıbrıs’ta da ‘Black Friday’ kampanyası düzenlenirken, Rum esnaf umduğunu bulamadı.

Konfeksiyon, teknoloji, ev eşyaları ve birçok üründe yüzde 20 ile 50 arasında değişen indirimler yapıldı ancak Coronvirüs kısıtlamaları ve ekonomik durumdan dolayı geçtiğimiz yıllara göre ‘Black Friday’e ilginin azaldığı haber verildi.

Filelefteros’ta yer alan habere göre; bir esnaf birliği olan POVEK Genel Sekreteri Stefanos Koursaris, halkın geçtiğimiz yıllara göre Black Friday kampanyalarına daha az ilgili gösterdiğini ifade etti. Stefanos Koursaris, bunun nedeninin Coronavirüsün neden olduğu sosyal ve ekonomik kısıtlamalar olduğunu dile getirdi.



Esnafın giyimden teknolojiye her alanda yüzde 20 ile 50 arasında değişen indirimler yaptığını ifade eden POVEK Genel Sekreteri Stefanos Koursaris, ancak beklenen talebin olmadığını belirtti.Koursaris, son aylarda üretim maliyetlerinde, ulaşımda ve birçok alanda fiyat artışları olduğunu belirterek, bu durumun tüketicide olumsuz bir psikoloji oluşturulduğunu söyledi.‘Black Friday’in dün başladığını, ayrıca Noel dönemine girildiğini söyleyen Koursaris, tüketicilere yönelik indirimlerin pek de iyi olmayan bir ortamda devam edeceğini ifade etti.