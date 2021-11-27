Ciddi bir suç

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 2020 yılı Mart ayı içerisinde evinde yapılan aramada bir adet 7.65 mm çapında tabanca ve 12 adet canlı mermi ile yakalanan Ekrem Kale dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 5 ay hapse mahkum edildi.

Sanık hakkındaki kararı okuyan Yargıç Özge Uğraşın, 11 Mart 2020 tarihinde alınan ihbar üzerine sanığın ikametgahına baskın düzenlendiğini, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya takılı 1 adet şarjör ile toplam 12 adet canlı mermilerin saklı bulunduğu yerde tespit edildiğini ifade etti.

Yargıç, sanığın tabanca ve mermileri yasal olmayan yollardan Kaplıca bölgesinden tekne ile getirdiği yönünde beyan verdiğini ve suçunu itiraf ettiğinin aktardı.

Uğraşın, tabancada yapılan balistik inceleme sonucu temin edilen balistik raporun mahkemeye emare sunulduğunu, esasen 9 mm çapında kurusıkı tabanca olduğu ve tabancanın 7.65 çapında namlu takılmak sureti ile kurusıkı tabancadan çalışır durumda ateşli silaha çevrildiğinin tespit edildi belirtildiğini açıkladı.

Yargıç Uğraşın: Başlı başına vahim bir suç



Sanığın işlediği suçların devlet otoritesine karşı işlenmiş, kamu düzenini bozan oldukça ciddi ve vahim suçlar olduğunu vurgulayan Uğraşın, yasa koyucunun belirlediği azami hapislik cezalarından da bu suçların ciddiyetinin ortaya konulduğunu söyledi.Uğraşın, “bu davadaki ateşli silah ve patlayıcı maddeler herhangi bir suçta kullanılmamış ve herhangi bir kişiye zarar vermemiş olmakla birlikte bu tür ateşli silah ve patlayıcı maddelerin tasarruf izni olmayan kişiler tarafından tasarrufunda bulundurulması başlı başına vahim bir suçtur” dedi.

Artış var

Uğraşın, Yüksek mahkemenin 2018-2020 yılları arasında derlenmiş verilerine göre, ateşli silah tasarrufu suçunun artış gösteren suçlar arasında olduğunu ve ceza takdirinde bu suçun yaygın ve artış gösterme eğiliminin ağırlaştırmış faktör olarak dikkate alınacağını kaydetti.

Uğraşın, sanığın lehine olan hususların lehine, aleyhine olan hususların aleyhine alındıktan sonra sanık Ekrem Kalenin birinci davadan 5 ay, ikinci davadan 5 ay hapis cezasına mahkum edildiğini hapislik cezalarının birlikte çekileceği açıklarken, tabanca ve mermilerin müsaderesine emir verdi.