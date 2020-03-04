İstediğini yapamadı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen olayda eşi için hazırladığı kahveye cinsel gücü artırıcı ilaç attığı ileri sürülen

İbrahim Koska şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının eşinin polise gidip, şikâyetçi olduğu; kimlik kartlarının çalındığını söylediği, ayrıca kahvesine ne olduğunu bilmediği bir madde atarken kocasını gördüğünü söylediği belirtildi.

Tutuklanan zanlının ifadesinde eşinin kahvesine cinsel gücü artırıcı ilaç koyduğunu itiraf ettiği kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 28 Şubat 2020 tarihinde eşi E.K.’ye ait araç içerisinden TC nüfus cüzdanını ve KKTC kimlik kartını çaldığını söyledi. Polis, zanlının 01 Mart 2020 tarihinde de eşine içirip zarar vermek maksadı ile Nescafe hazırlayıp, bardak içerisine meçhul bir madde attığı esnada E.K. tarafından fark edildiğini belirtti. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlının tasarrufunda meçhul madde ve eşine ait kimlik kartlarının bulunup emare olarak alındığını kaydeden polis, gönüllü bir ifade verdiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde eşinin fincanına cinsel gücü artırıcı jel koyduğunu itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

3 çocuk babası ve işsiz

Polis, zanlının, 3 çocuk babası ve işsiz olduğunu belirtip, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 7 bin 500 TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve belirtilen ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.