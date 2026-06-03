Bir kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de başlatılan ve Gazimağusa’ya uzanan uyuşturucu operasyonunda, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde emdirilmiş çok sayıda kağıt ve karton parçası ele geçirilirken, soruşturma kapsamında tutuklanan N.T. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Orhan Kaşer, 1 Haziran tarihinde saat 17.30 sıralarında İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, İskele’nin Boğaz bölgesinde yürüttükleri devriye görevi sırasında zanlı N.T.’yi şüpheli gördüklerini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramalarda, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet A4 kağıdının tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Zanlının gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın genişletildiğini kaydeden polis, aynı gün zanlının Gazimağusa’da bulunan ikametgahında da mahkeme emriyle arama gerçekleştirildiğini ifade etti.

Polis memuru; evde yapılan detaylı aramalarda çeşitli noktalarda toplam 5 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası bulunduğunu açıkladı. Polis, ayrıca evde bulunan plastik bir kutu içerisinde, kimyasal maddelerle ıslatılmış vaziyette ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 310 gram ağırlığında karton parçalarının tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Ele geçirilen maddelerin analiz ve incelemelerinin sürdüğünü belirten polis, olayın bağlantılarının araştırıldığını, uyuşturucu maddelerin temin edilme şekli ile olası bağlantılı şahısların tespiti yönünde soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Polis; alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken emareler ve yürütülmesi gereken soruşturma işlemleri bulunduğunu belirterek zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme; soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu dikkate alarak zanlı N.T.’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.