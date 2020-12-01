Bir kısmını piyasaya sürdü

Lefkoşa’da park halinde kilitsiz bırakılan üç araçtan 4 bin 350 TL çaldığı tespit edilen Umut Yalçın’ın üzerinden sahte para da çıktı. Gözaltına alındığı esnada cebinde 100 TL’lik banknotlar halinde 2 bin 600 TL sahte para bulunan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının araçlardan para çaldığı, ayrıca bir otelde bin 300 TL tutarında sahte parayı tedavüle sürdüğü belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Umut Yalçın’ın 29 Kasım 2020 tarihinde Lefkoşa’da Betül Taş Muhtaroğlu’nun aracından 450 TL Mehmet Ayaz’a ait araçtan bin 100 TL, Gözde Dağda’ya ait araçtan 2 bin 800 TL çaldığını söyledi.

Polis, ayrıca zanlı Umut Yalçın’ın bir otelde 100 TL’lik banknotlar halinde bin 300 TL sahte parayı taşıyarak tasarrufunda bulundurduğunu ve tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının üzerinden toplam 2 bin 600 TL sahte olduğuna inanılan banknotların bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, araçlardan çalınan paraların akıbetinin araştırılacağını, ayrıca sahte banknotlar ile ilgili araştırma da yapacaklarını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme, hakkında soruşturma başlatılan zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.