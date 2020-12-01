‘Yandık Allah’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Metehan Kara Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken, 190 gram uyuşturucu ile yakalanan Libyalı Sanad Ali Blgasem Salem ve Mısırlı Ahmed Hassan Ahmed hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Sanıklar dün son kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Karar duruşmasında Güney Kıbrıs’tan satmak amacıyla Kuzey’e uyuşturucu ithal eden sanıkların 30’ar ay hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Sınır kapısında yakalandılar

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında öncelikle olgular aktarıldı.

Sanıkların 2 Ocak 2020 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptıkları, Sanad Ali Blgasem Salem’in kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 190 gram hintkeneviri ele geçirildiği belirtildi. Bulunan uyuşturucunun 150 gramının Ahmed Hassan Ahmed’in tasarrufunda, 40 gramının ise aracın torpido gözünde bulunduğu aktarıldı.

İbretlik cezalar verilmeli

Kararı okuyan Başkan Nüvit Gazi, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığını söyledi. Gazi, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Gazi, sanıkların işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne değindi. Başkan Nüvit Gazi, sanıkların işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu kaydetti.

Gazi, sanıkların satma niyetiyle Güney Kıbrıs’tan 190 gram hintkeneviri ithal etmelerini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti.

Gazi, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanıklara 30’ar ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.