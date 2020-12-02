TAK ile Milli Arşiv arasında protokol imzalandı

Emir ERTORUN

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ile Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nde yer alan imza töreninde protokole, TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı ile Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam imza koydu.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, burada yaptığı konuşmada, “Gazeteciler, yaşadığı çağa tanıklık eden kişilerdir. Türk Ajansı Kıbrıs arşivleri de Kıbrıs Türk halkının 21 Aralık 1973’ten bu yana yaşadıklarını yansıtan çok değerli belgelerdir. Kıbrıs Türk halkının bir anlamda hafızasıdır” dedi.

“Geçmişi bilmeden bugünü anlayamazsınız, geleceği ise hiç kuramazsınız” diyen Gürdallı, bu protokol sayesinde Aralık 1973’ten beri ciltler halinde 2 kopya olarak hazırlanan ve muhafaza edilen TAK arşivlerinin bir kopyasının artık Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne aktarılmış olduğunu kaydetti.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam da, yaklaşık altı aylık bir hazırlık süreci sonucunda Türk Ajansı Kıbrıs ile yapılan bu protokol ile ülkede yaşananları gün bazında içeren TAK Bültenlerine toplu bir şekilde Kıbrıs Türk Milli Arşivi'ne kazandırmış ve araştırmacıların hizmetine sunmuş olacaklarını kaydetti.

Sadrazam, TAK kurumuna arşiv konusundaki hassasiyetinden ötürü de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı ve TAK arşivlerinin saklanacağı bölüm gezildi.