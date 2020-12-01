Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir iş yerinde çırak olarak çalışan 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Cumali Avşar, hakkındaki soruşturma tamamlandı. İfadesinde suçunu kabul eden zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı aleyhine getirilen suçlamanın ciddi ve ağır bir itham olduğu belirtilerek, tutuklu yargılanmasına emir verildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 2020 yılı Ekim ayı içerisinde Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde faaliyet gösteren bir oto elektrik dükkânı içerinde misafir olarak bulunduğu sırada çırak olarak çalışan U. Ş.’yi (E-14-) boynundan ve dudaklarından öpüp, eliyle kalçasını sıkarak cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, olayın cinsel saldırıya uğrayan çocuğun ustasına şikayetçi olmasıyla ortaya çıktığını ifade etti. Polis memuru, olayın 26 Kasım 2020 tarihinde bildirildiğini ve mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının 26 Kasım’da Girne’de tespit edilip tutuklandığını anlattı. Zanlının ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer, ithamın ciddiyetine değinerek, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.