Esentepe start verdi

Beyzade ÜNALMIŞ

Esentepe Teknik Direktörü Kılıç Ali Kahraman yaptığı açıklamada futboldaki belirsizliğin devam ettiğini ancak geçen hafta başkan ve yönetimle bir araya gelerek yeniden idmanlara başlama kararı aldıklarını söyledi. Tüm programlarının hazır olduğunu ifade eden Esentepe Teknik Direktörü Kılıç Ali Kahraman herkes gibi kendilerinin de isteğinin futbolun başlaması olduğunu ifade etti.

Belirsizlik büyük sıkıntı

Futboldaki belirsizliğin büyük sıkıntı olduğunu belirten Esentepe Teknik Direktörü Kılıç Ali Kahraman, sürecin bir an önce netleşmesi gerektiğini belirtti. Oyuncu grubu ile bir araya geldiklerini belirsizliğe rağmen oyuncuların çok hazır ve istekli olduklarını söyleyen Kılıç Ali Kahraman, sürecin belirsiz olmasının ise neye göre çalışacaklarına engel olduğunu ifade etti.

Yeni isimler için kolları sıvadık

Esentepe’nin futbolcu bölgesi olduğunu yeni isimler çıkarmak için kolları sıvadıklarını aktaran Kahraman, yönetimle bir araya gelerek başlama kararı aldıklarını belirtti. Oyunculara belli bir program verdiklerini ve onun üzerinde duracaklarını ifade eden Kılıç Ali Kahraman, kendi yollarını kendilerinin çizeceğini vurguladı.

Süreç netleşirse farklı planlama yapacağız

İlk iki haftada toplamda 6 kez oyuncularla bir araya geleceklerini söyleyen Esentepe Teknik Direktörü Kılıç Ali Kahraman, sürecin netleşmesi durumunda ise farklı planlamaların hazır olduğunu söyledi. Önlerinde başlangıç tarihi olmadığı için neye göre çalışacaklarının da belirsiz olduğunu söyleyen Kahraman buna rağmen oyuncu grubunun istekli ve arzulu olduğunu sözlerine ekledi.