‘Pişmanım hakim bey’

Suna ERDEN

Girne’de bir restorandan hırsızlık yaptığı tespit edilerek tutuklanan Muhammed Daniel Yakoup’un çalıştığı iş yerinden para çaldığı ortaya çıktı.

Halil İbrahim Sofrası isimli restorandan cep telefonu çalan zanlının kendi çalıştığı iş yerinden ise 6 bin 379 TL çaldığı belirlendi.

Soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olan Pakistan uyruklu zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarılırken, duruşmada “Özür dilerim, bir daha yapmam” dedi.

Soruşturmayı yapan polis, 18 Kasım 2020 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren Halil İbrahim Sofrası isimli restoranın fermuarlı brandası açılarak içeriye girildiğini, bir adet cep telefonu çalındığını söyledi. Polis, olayın bildirilmesi üzerine yürütülen soruşturmada zanlının tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, yapılan ileri soruşturmada zanlının çalmış olduğu cep telefonunu Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerine 250 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekârlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis zanlının ayrıca 5 Ekim 2020 tarihinde, Bahçeli’de çalıştığı restorandın iş yerine ait kasadan 6 bin 379 TL nakit para çaldığını da tespit ettiklerini ifade etti.

Zanlının ifade verip, suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.