20 yaşındaki genç tutuklandı

Limasol’da 10 kiloyu aşkın Hintkeneviri ve 483 gram kokain ele geçirildi

20 yaşındaki genç tutuklandı

 Güney Kıbrıs’ta narkotik polisinin, Limasol bölgesindeki bir evde 10 kilo 669 gram Hintkeneviri ile 483 gram kokain tespit ettiği belirtildi.

   Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum polisinin, Limasol’da, 20 yaşındaki bir gencin ikamet ettiği apartman dairesinde bulunan yüksek miktardaki uyuşturucu haberine yer verdi.
   Gazete polisin, apartman dairesinde bulunan 10 kilo 669 gram Hintkeneviri ile 483 gram kokain nedeniyle 20 yaşındaki genci, “uyuşturucu ticareti, ithalatı ve tasarrufu” suçlarından tutukladığını yazdı.
   Polisin, aldığı bir ihbar üzerine, 20 yaşındaki gencin kullandığı ve 34 yaşındaki bir kişinin de yolcu olarak bulunduğu aracı durdurarak gerçekleştirdiği kontrolde az miktarda uyuşturucu tespit ettiğini yazan gazete, polisin ise daha sonra 20 yaşındaki kişinin evinde arama yaptığını belirtti.
   Habere göre 34 yaşındaki kişi, tasarrufunda 5 gram kokain bulundurduğu suçunu kabul ederken hakkında okunan davanın ardından serbest bırakıldı.
20 yaşındaki genç ise hakkında 8 gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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