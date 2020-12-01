Tedavi edilmeli

Suna ERDEN

Girne’de önceki akşam krize girip sokak ortasında kendisini yerden yere vuran, başını yaralayan

20 yaşındaki Şerife Margilili şikayet üzerine tutuklandı. Daha önceden darp, rahatsızlık verme gibi suçlardan askıda davası olan zanlının 13 yaşından beri uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtildi.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarılırken, genç kızın zaman zaman krize girdiği, bağımlılıktan kaynaklanan sorunlardan dolayı ailesinin polisten yardım istediği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Şerife Margilili’nin 29 Kasım 2020 tarihinde saat 18.00 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı bağırıp, çağırıp çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi.

13 yaşında uyuşturucuya başladı

Polis, zanlının kendini yerden yere vurup çevreyi rahatsız ettiğini, şikayet üzerine gözaltına alındığını belirtti.

Polis, zanlının kız kardeşinin, Şerife Margilili’nin 13 yaşından beri uyuşturucu kullandığını söyleyip, yardım istediğini aktardı.

Polis, zanlının ara ara krize girdiğine dair kız kardeşinin beyanı olduğunu da ifade etti.

Zanlının askıda ‘ciddi darp, rahatsızlık, sarhoşluk’ gibi suçlardan birçok davası olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlıya son bir fırsat verdiğini belirterek, 100 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.