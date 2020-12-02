KTÖS, kolejlere giriş sistemini Eğitim Bakanlığı önündeki eylemle eleştirdi:

Raif UZKAN

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), kolej sınavlarının çağdaş bir ölçme değerlendirme sistemi olmadığı, öğrenciler arasında eşitsizlik yarattığı ve kaldırılması gerektiğini belirterek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Basın açıklaması da yapılan eylemde, KTÖS yetkilileri “Çocuklarımızın Yarışacağı Değil Eşit Şekilde Ulaşabileceği Bir Eğitim İstiyoruz” pankartı açtı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, eğitimin temelinin yaşayarak ve yaparak öğrenme olduğunu, ezberle yetişen bir neslin; sorgulayan, araştıran ve soru soran bir nesil olamayacağını ifade etti.

Elcil’in konuşmasının ardından KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, hazırlanan bildiriyi basına okudu.

Maviş, kolej sınavlarının 50 yıldır süregelen ve çözümlenmeyen bir sorun olduğunu ifade ederek, KTÖS’ün çocukların yarışacağı değil, eşit şekilde ulaşabileceği bir kolej giriş sistemi yaratmaya hazır olduğunu bildirdi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, eğitim sendikalarının önerilerini dinlememekle eleştiren Maviş, Çavuşoğlu’nun kolej giriş sistemi ile ilgili teknik komite yapmadığını ve telafisi olmayan yarışmacı sınavlarla sistemin devam edeceğini açıkladığını hatırlattı.

Sınavların, özel okullara ve dershanelere devam edenler ile kamu okullarına devam edenler arasında devlet eliyle ciddi bir eşitsizlik yarattığını da savunan Maviş, Eğitim Bakanlığı’na, “çocukları yarıştıran ve okulları başarılı/başarısız diye ayrıştırmaya devam eden” bu uygulamadan vazgeçmesi çağrısında bulundu.