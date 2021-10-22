Tümü oral jel

Yetkisi olmadığı halde Türkiye’den temin ettiği 700 adet cinsel gücü artırıcı ilacı Kuzey Kıbrıs’a ithal eden Sezgin Ergün, Ercan Havaalanı’nda yakalandı. Zanlının çantasında gümrük memurları tarafından arama yapıldığı, ilaçların bulunduğu ve polise haber verildiği belirtildi. Zanlının ilaçları bir şahsın talebi üzerine satın aldığı ve ülkeye getirdiği belirtildi.
Zanlı dün, İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.
Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme, 15 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.