Tümü oral jel

Yetkisi olmadığı halde Türkiye’den temin ettiği 700 adet cinsel gücü artırıcı ilacı Kuzey Kıbrıs’a ithal eden Sezgin Ergün, Ercan Havaalanı’nda yakalandı. Zanlının çantasında gümrük memurları tarafından arama yapıldığı, ilaçların bulunduğu ve polise haber verildiği belirtildi. Zanlının ilaçları bir şahsın talebi üzerine satın aldığı ve ülkeye getirdiği belirtildi.

Zanlı dün, İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.



Duruşmada iddiaları aktaran polis,19 Ekim 2021 tarihinde saat 21.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan Sezgin Ergün’ün sırt çantasında yapılan kontrolde 350 adet Kamagra ve 350 adet Cialis marka oral jel tespit edildiğini söyledi. Polis, İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı cinsel gücü artıran ilaçlar bulunduran zanlının havaalanında gözaltına alındığını belirtti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde ilaçları KKTC'de ikamet eden Murat Güleç'e getirdiğini öne sürdüğünü açıkladı.Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 15 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.