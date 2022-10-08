Vatandaşların ilgisi yoğundu

Osman ZORLU

İskele’ye bağlı Mehmetçik Köyünde geçtiğimiz gün örnek bir kampanya düzenlendi.

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çelebi önderliğinde Kızılay Derneği ile ortaklaşa düzenlen kan bağış kampanyası gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 26 ünite kan toplandı. Dernek yöneticileri ve Kızılay yetkilileri kan veren vatandaşlara bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.