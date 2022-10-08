İskele’de vefa örneği

İskele Belediyesi Meclisi’nin kararıyla yenilenerek adı “Dr. Fazıl Küçük Parkı” olarak değiştirilen park ve içine yaptırılan Dr. Fazıl Küçük Anıtı, dün düzenlenen törenle açıldı.

Daha önce adı “İskele Boğaz Parkı” olan park, belediye meclisinin 11 Aralık 2020 tarihli kararıyla “İskele Belediyesi Dr. Fazıl Küçük Parkı” olarak değiştirildi.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün adının verildiği İskele Belediyesi Dr. Fazıl Küçük Parkı ve parkın içine konumlandırılan Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nın resmi açılışı dün yapıldı. Anıt, sanatçı Serhat Selışık tarafından yapıldı.

Törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Polis Müdürü Kasım Kuni, Sivil Savunma Teşkilatı İskele Bölge Amiri, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Çağlar Karadağ, Muhtarlar, kurum-kuruluş ve dernek temsilcileri, okullar ve çok sayıda kişi katıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022, 10:00