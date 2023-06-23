Uzun yıllar Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) saflarında hizmet vermiş ve birçok olaya tanıklık etmiş olan İlter Kırmızı, 1955/1974 dönemine ait gizli kalmış bilgi ve belgeleri ‘Bir Sır Adam’ adlı kitapta topladı.

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ı ziyaret ederek kitabını takdim eden İlter Kırmızı, uzun yıllar özenle sakladığı resmi belgeleri kitabın son sayfalarında yayınladı. Belgelerde; Türkiye’den Kıbrıs’a silah sevkiyatıyla ilgili rakamlar da yer alıyor.

Kırmızı kitabın baskısıyla ilgi şu görüşlere yer verdi:

“Geç kalmış olsam da bugüne kadar bir sır olarak sakladığım her türlü belgeyi, bu ülke insanının, bu toprakları yurt yapma mücadelesinin daha iyi anlaşılması için paylaşıyorum. Kıbrıslı Türklerin bu topraklar için verdiği mücadelenin daha iyi anlaşılmasını istedim.”

