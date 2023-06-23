Kuzey Kıbrıs kurbanlık

Esengül AYKAÇ
Kuzey Kıbrıs’ta hava ulaşımı fiyatları giderek artıyor. Yarım saatlik uçuşun maliyeti 9 bin lirayı aşıyor.
Buna göre, Pegasus’la bugün Antalya’dan Ercan’a 35 dakikalık uçuşun fiyatı 9 bin 108 TL olurken, Türk Hava Yolları’yla (THY) uçacak olanlar ise aynı destinasyon için 9 bin 966 TL ödemek zorunda kalacak.
Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre; 23-27 Haziran tarihleri arasında eğer Pegasus’tan bilet alacaksa İstanbul’a gidiş için 2 bin 190 ile 10 bin 190 TL arasında değişen meblağları gözden çıkarmak zorunda. THY’yi tercih edecek olanlar ise aynı tarihlerde İstanbul’a gidiş için 8 bin 500 TL ödemek zorunda olacak.
Yaklaşık bir saat 20 dakikalık Ercan- İstanbul uçuşu için 10 TL’yi aşan tutarlar söz konusuyken,
3 buçuk saat süren İstanbul-Londra uçuşu için ise 4 bin TL’ye bilet alınabiliyor.
Yolculuk tarihine ve tercih edilecek hava yolu firmasına göre; İstanbul-Londra uçuşları 4 bin 218 ile 18 bin 372 TL arasında değişen fiyatlara mal oluyor.
Hava yolu firmaları ve bilet fiyatları
23-27 Haziran tarihleri arasında Ercan- İstanbul, Ankara, Antalya, Adana uçuş bilet fiyatları, hava yolu firmalarına göre şöyle;
23 Haziran Cuma Pegasus
İstanbul (tümü) - Ercan: 3 bin 140 TL
Ankara- Ercan: 7 bin 890 TL
Antalya-Ercan: 9 bin 108 TL
Adana – Ercan: 6 bin 101 TL
23 Haziran Cuma THY
İstanbul (tümü) - Ercan: 8 bin 511 TL
Ankara- Ercan: 8 bin 511 TL
Antalya-Ercan: 9 bin 966 TL
Adana – Ercan: 9 bin 901 TL
24 Haziran Cumartesi Pegasus
İstanbul (Tümü)-Ercan: 10 bin 190 TL
Ankara – Ercan: 11 bin 775 TL
Antalya – Ercan: 11 bin 725 TL
Adana – Ercan: 11 bin 725 TL
24 Haziran Cumartesi THY
İstanbul (Tümü)- Ercan: 8 bin 511 TL
Ankara – Ercan: 8 bin 511 TL
Antalya – Ercan: 9 bin 966 TL
Adana – Ercan: 9 bin 901 TL
İstanbul – Londra: 18 bin 924 TL
25 Haziran Pazar Pegasus
İstanbul (Tümü)-Ercan: 2 bin 190 TL
Ankara – Ercan: 6 bin 460 TL
Antalya – Ercan: 6 bin 80 TL
Adana – Ercan: 4 bin 421 TL
25 Haziran Pazar THY
İstanbul (Tümü) Ercan: 8 bin 511 TL
Ankara – Ercan: 8 bin 511 TL
Antalya – Ercan: 9 bin 966 TL
Adana – Ercan: 9 bin 901 TL
26 Haziran Pazartesi Pegasus
İstanbul (Tümü)- Ercan: 4 bin 920 TL
Ankara – Ercan: 5 bin 805 TL
Antalya – Ercan: 5 bin 718 TL
Adana – Ercan: 6 bin 14 TL
26 Haziran Pazartesi THY
İstanbul (Tümü)- Ercan: 8 bin 511 TL
Ankara – Ercan: 8 bin 511 TL
Antalya – Ercan: 9 bin 966 TL
Adana – Ercan: 9 bin 901 TL
27 Haziran Salı Pegasus
İstanbul (Tümü)- Ercan: 6 bin 935 TL
Ankara - Ercan: 7 bin 573 TL
Antalya – Ercan: 7 bin 680 TL
Adana – Ercan: 7 bin 979 TL
27 Haziran Salı THY
İstanbul (Tümü)-Ercan: 8 bin 511 TL
Ankara - Ercan: 8 bin 511 TL
Antalya – Ercan: 9 bin 966 TL
Adana – Ercan: 9 bin 901 TL
İstanbul – Londra: 15 bin 372 TL
Londra’ya gitmek daha ucuz
23-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul-Londra uçuş bilet fiyatları ise şöyle
Pegasus hava yolları
23 Haziran: İstanbul – Londra: 6 bin 803 TL
24 Haziran: İstanbul – Londra: 6 bin 803 TL
25 Haziran: İstanbul – Londra: 11 bin 385 TL
26 Haziran: İstanbul – Londra: 4 bin 218 TL
27 Haziran: İstanbul – Londra: 5 bin 903 TL
Türk Hava Yolları
23 Haziran: İstanbul – Londra: 15 bin 135 TL
24 Haziran: İstanbul – Londra: 18 bin 924 TL
25 Haziran: İstanbul – Londra: 15 bin 372 TL
26 Haziran: İstanbul – Londra: 15 bin 372 TL
27 Haziran: İstanbul – Londra: 15 bin 372 TL