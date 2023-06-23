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Kuzey Kıbrıs kurbanlık

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Pegasus’la bugün Antalya’dan Ercan’a 35 dakikalık uçuşun fiyatı 9 bin 108 TL, İstanbul-Londra ise gidiş-dönüş 6 bin 803 TL

Kuzey Kıbrıs kurbanlık
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Esengül AYKAÇ

Kuzey Kıbrıs’ta hava ulaşımı fiyatları giderek artıyor. Yarım saatlik uçuşun maliyeti 9 bin lirayı aşıyor. 
Buna göre, Pegasus’la bugün Antalya’dan Ercan’a 35 dakikalık uçuşun fiyatı 9 bin 108 TL olurken, Türk Hava Yolları’yla (THY) uçacak olanlar ise aynı destinasyon için 9 bin 966 TL ödemek zorunda kalacak.
Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre; 23-27 Haziran tarihleri arasında eğer Pegasus’tan bilet alacaksa İstanbul’a gidiş için 2 bin 190 ile 10 bin 190 TL arasında değişen meblağları gözden çıkarmak zorunda. THY’yi tercih edecek olanlar ise aynı tarihlerde İstanbul’a gidiş için 8 bin 500 TL ödemek zorunda olacak.
Yaklaşık bir saat 20 dakikalık Ercan- İstanbul uçuşu için 10 TL’yi aşan tutarlar söz konusuyken, 
3 buçuk saat süren İstanbul-Londra uçuşu için ise 4 bin TL’ye bilet alınabiliyor. 
Yolculuk tarihine ve tercih edilecek hava yolu firmasına göre; İstanbul-Londra uçuşları 4 bin 218 ile 18 bin 372 TL arasında değişen fiyatlara mal oluyor. 

Hava yolu firmaları ve bilet fiyatları
23-27 Haziran tarihleri arasında Ercan- İstanbul, Ankara, Antalya, Adana uçuş bilet fiyatları, hava yolu firmalarına göre şöyle;
23 Haziran Cuma Pegasus 
İstanbul (tümü) - Ercan: 3 bin 140 TL
Ankara- Ercan: 7 bin 890 TL
Antalya-Ercan: 9 bin 108 TL
Adana – Ercan: 6 bin 101 TL

23 Haziran Cuma THY 
İstanbul (tümü) - Ercan: 8 bin 511 TL
Ankara- Ercan: 8 bin 511 TL
Antalya-Ercan: 9 bin 966 TL
Adana – Ercan: 9 bin 901 TL
24 Haziran Cumartesi Pegasus 
İstanbul (Tümü)-Ercan: 10 bin 190 TL
Ankara – Ercan: 11 bin 775 TL
Antalya – Ercan: 11 bin 725 TL
Adana – Ercan: 11 bin 725 TL

24 Haziran Cumartesi THY  
İstanbul (Tümü)- Ercan: 8 bin 511 TL
Ankara – Ercan: 8 bin 511 TL
Antalya – Ercan: 9 bin 966 TL
Adana – Ercan: 9 bin 901 TL
İstanbul – Londra:  18 bin 924 TL

25 Haziran Pazar Pegasus 
İstanbul (Tümü)-Ercan: 2 bin 190 TL
Ankara – Ercan: 6 bin 460 TL
Antalya – Ercan: 6 bin 80 TL
Adana – Ercan: 4 bin 421 TL
25 Haziran Pazar THY 
İstanbul (Tümü) Ercan: 8 bin 511 TL
Ankara – Ercan: 8 bin 511 TL
Antalya – Ercan: 9 bin 966 TL
Adana – Ercan: 9 bin 901 TL

26 Haziran Pazartesi Pegasus 
İstanbul (Tümü)- Ercan: 4 bin 920 TL
Ankara – Ercan: 5 bin 805 TL
Antalya – Ercan: 5 bin 718 TL
Adana – Ercan: 6 bin 14 TL

26 Haziran Pazartesi THY 
İstanbul (Tümü)- Ercan: 8 bin 511 TL
Ankara – Ercan: 8 bin 511 TL
Antalya – Ercan: 9 bin 966 TL
Adana – Ercan: 9 bin 901 TL

27 Haziran Salı Pegasus
İstanbul (Tümü)- Ercan: 6 bin 935 TL
Ankara  - Ercan: 7 bin 573 TL
Antalya – Ercan: 7 bin 680 TL
Adana – Ercan: 7 bin 979 TL

27 Haziran Salı THY
İstanbul (Tümü)-Ercan: 8 bin 511 TL
Ankara  - Ercan: 8 bin 511 TL
Antalya – Ercan: 9 bin 966 TL
Adana – Ercan: 9 bin 901 TL
İstanbul – Londra:  15 bin 372 TL

Londra’ya gitmek daha ucuz
23-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul-Londra uçuş bilet fiyatları ise şöyle
Pegasus hava yolları
23 Haziran: İstanbul – Londra:  6 bin 803 TL 
24 Haziran: İstanbul – Londra:  6 bin 803 TL
25 Haziran: İstanbul – Londra: 11 bin 385 TL
26 Haziran: İstanbul – Londra: 4 bin 218 TL 
27 Haziran: İstanbul – Londra: 5 bin 903 TL

Türk Hava Yolları
23 Haziran: İstanbul – Londra:  15 bin 135 TL
24 Haziran: İstanbul – Londra:  18 bin 924 TL
25 Haziran: İstanbul – Londra:  15 bin 372 TL
26 Haziran: İstanbul – Londra:  15 bin 372 TL
27 Haziran: İstanbul – Londra:  15 bin 372 TL

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023, 09:45
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