Kuzey Kıbrıs kurbanlık

Esengül AYKAÇ

Kuzey Kıbrıs’ta hava ulaşımı fiyatları giderek artıyor. Yarım saatlik uçuşun maliyeti 9 bin lirayı aşıyor.

Buna göre, Pegasus’la bugün Antalya’dan Ercan’a 35 dakikalık uçuşun fiyatı 9 bin 108 TL olurken, Türk Hava Yolları’yla (THY) uçacak olanlar ise aynı destinasyon için 9 bin 966 TL ödemek zorunda kalacak.

Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre; 23-27 Haziran tarihleri arasında eğer Pegasus’tan bilet alacaksa İstanbul’a gidiş için 2 bin 190 ile 10 bin 190 TL arasında değişen meblağları gözden çıkarmak zorunda. THY’yi tercih edecek olanlar ise aynı tarihlerde İstanbul’a gidiş için 8 bin 500 TL ödemek zorunda olacak.

Yaklaşık bir saat 20 dakikalık Ercan- İstanbul uçuşu için 10 TL’yi aşan tutarlar söz konusuyken,

3 buçuk saat süren İstanbul-Londra uçuşu için ise 4 bin TL’ye bilet alınabiliyor.

Yolculuk tarihine ve tercih edilecek hava yolu firmasına göre; İstanbul-Londra uçuşları 4 bin 218 ile 18 bin 372 TL arasında değişen fiyatlara mal oluyor.

Hava yolu firmaları ve bilet fiyatları

23-27 Haziran tarihleri arasında Ercan- İstanbul, Ankara, Antalya, Adana uçuş bilet fiyatları, hava yolu firmalarına göre şöyle;

23 Haziran Cuma Pegasus

İstanbul (tümü) - Ercan: 3 bin 140 TL

Ankara- Ercan: 7 bin 890 TL

Antalya-Ercan: 9 bin 108 TL

Adana – Ercan: 6 bin 101 TL

23 Haziran Cuma THY

İstanbul (tümü) - Ercan: 8 bin 511 TL

Ankara- Ercan: 8 bin 511 TL

Antalya-Ercan: 9 bin 966 TL

Adana – Ercan: 9 bin 901 TL

24 Haziran Cumartesi Pegasus

İstanbul (Tümü)-Ercan: 10 bin 190 TL

Ankara – Ercan: 11 bin 775 TL

Antalya – Ercan: 11 bin 725 TL

Adana – Ercan: 11 bin 725 TL

24 Haziran Cumartesi THY

İstanbul (Tümü)- Ercan: 8 bin 511 TL

Ankara – Ercan: 8 bin 511 TL

Antalya – Ercan: 9 bin 966 TL

Adana – Ercan: 9 bin 901 TL

İstanbul – Londra: 18 bin 924 TL

25 Haziran Pazar Pegasus

İstanbul (Tümü)-Ercan: 2 bin 190 TL

Ankara – Ercan: 6 bin 460 TL

Antalya – Ercan: 6 bin 80 TL

Adana – Ercan: 4 bin 421 TL

25 Haziran Pazar THY

İstanbul (Tümü) Ercan: 8 bin 511 TL

Ankara – Ercan: 8 bin 511 TL

Antalya – Ercan: 9 bin 966 TL

Adana – Ercan: 9 bin 901 TL

26 Haziran Pazartesi Pegasus

İstanbul (Tümü)- Ercan: 4 bin 920 TL

Ankara – Ercan: 5 bin 805 TL

Antalya – Ercan: 5 bin 718 TL

Adana – Ercan: 6 bin 14 TL

26 Haziran Pazartesi THY

İstanbul (Tümü)- Ercan: 8 bin 511 TL

Ankara – Ercan: 8 bin 511 TL

Antalya – Ercan: 9 bin 966 TL

Adana – Ercan: 9 bin 901 TL

27 Haziran Salı Pegasus

İstanbul (Tümü)- Ercan: 6 bin 935 TL

Ankara - Ercan: 7 bin 573 TL

Antalya – Ercan: 7 bin 680 TL

Adana – Ercan: 7 bin 979 TL

27 Haziran Salı THY

İstanbul (Tümü)-Ercan: 8 bin 511 TL

Ankara - Ercan: 8 bin 511 TL

Antalya – Ercan: 9 bin 966 TL

Adana – Ercan: 9 bin 901 TL

İstanbul – Londra: 15 bin 372 TL

Londra’ya gitmek daha ucuz

23-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul-Londra uçuş bilet fiyatları ise şöyle

Pegasus hava yolları

23 Haziran: İstanbul – Londra: 6 bin 803 TL

24 Haziran: İstanbul – Londra: 6 bin 803 TL

25 Haziran: İstanbul – Londra: 11 bin 385 TL

26 Haziran: İstanbul – Londra: 4 bin 218 TL

27 Haziran: İstanbul – Londra: 5 bin 903 TL

Türk Hava Yolları

23 Haziran: İstanbul – Londra: 15 bin 135 TL

24 Haziran: İstanbul – Londra: 18 bin 924 TL

25 Haziran: İstanbul – Londra: 15 bin 372 TL

26 Haziran: İstanbul – Londra: 15 bin 372 TL

27 Haziran: İstanbul – Londra: 15 bin 372 TL

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023, 09:45