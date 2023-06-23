Kara para şüphesi var

Interpol tarafından aranırken, sahte Arnavut pasaportuyla yıllardır Kuzey Kıbrıs’ta yaşadığı ortaya çıkan Rus vatandaşı Stanislav Mitrushi hakkındaki soruşturma sürüyor. Rusya’da karıştığı birçok suçtan dolayı aranan şahıs olan, ancak KKTC’deki son 5 yıldır sahte bir yaşam kuran Rus uyruklu Stanislav Mitrushi’nin banka hesaplarının mercek altına alındığı öğrenildi. Evinde yapılan aramada 150 bin sterlin ve 120 bin dolar ele geçirilen Mitrushi’nin, suç gelirlerinin KKTC üzerinden akladığına dair şüphe olduğu ve bu yönde soruşturmanın derinleştiği belirtildi.

İskele bölgesinde yatırım yapan, çok sayıda gayrimenkul alan Mitrushi’nin bugün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Ne olmuştu

Interpol'ün arananlar listesinde yer alan Rus uyruklu Stanislav Mitrushi geçtiğimiz Çarşamba günü KKTC’de tutuklanmıştı.

Stanislav Mitrushi’nin 2018'den beri sahte pasaportla İskele ilçesinde yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Mitrushi’nin İskele’deki evinde yapılan aramada 2 adet bilgisayar, 5 cep telefonu, USB bellek

150 bin sterlin ve 120 bin dolar ele geçirilmişti. İskele Kaza Mahkemesine çıkarılarak, hakkında tutuklama emri alınan Mitrushi’nin KKTC’ye 2015 yılında geldiği, 2018 yılında çıkış yaptığı belirlenmişti. Rus kaçağın aynı yıl, yani 2018’de sahte Arnavutluk pasaportu ile Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı ortaya çıkmıştı.

Rus firarinin sahte pasaportla çalışma izni aldığı, İskele bölgesine yatırım yaptığı ve çok sayıda gayrimenkul satın aldığı belirlenmişti.

KKTC’de 2015-2018 yılları arasında kendi adı ve pasaportuyla, 2018-2023 yılları arasında ise sahte kimlikle bir yaşam süren Stanislav Mitrushi’nin ihbar sonucu yakalandığı belirlenmişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023, 09:40