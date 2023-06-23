Türkiye’den uzmanlar katıldı

Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin alt yapısının güçlendirilmesi ve teknik bilgi alış verişinde bulunulması amacıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı uzmanları çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, bugün sona erecek çalışma toplantıların ilk günü Maliye Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantının açılışına Maliye Bakanı Alişan Şan da katıldı. Toplantıda ayrıca, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan ile Gümrük çalışanları hazır bulundu.

Maliye Bakanı Alişan Şan toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemine değinerek, her alanda bilgilerin, tecrübelerin, birikimlerin karşılıklı olarak paylaşılıp, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve dayanışmanın artarak devam edeceğini söyledi.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleşen toplantıya davet edilen, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Uzmanlarına katılımlarından dolayı bakanlığı adına teşekkür eden Maliye Bakanı Şan, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine işaret etti.

