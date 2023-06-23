Esnaf öfkeli hala bitmedi



Girne Antik Liman esnaf ve mal sahipleri, Girne Antik Liman Restorasyonu ile ilgili basın açıklaması yaparak, duran restorasyon çalışmasının tamamlanarak limanın tekrar halka ve turiste açılmasını istedi.

Esnaf ve mal sahipleri, projenin zamanında tamamlanmamasından dolayı uğradıkları zarar ve ziyanın sorumlusu olarak gördüğü Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na ihbarname de göndererek, 15 gün içinde, gecikme nedeniyle hasıl olan gelir kayıpları için ödeme yapmasını istedi ve aksi takdirde aleyhine yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Girne Antik Limanı’nda basın açıklaması yapan Liman esnafı ve mal sahipleri, Girne Antik Liman Altyapı, Çevre, Restorasyon Düzenlemesi ve Geliştirme Projesi’nin yarattığı mağduriyetlerden bahsederek, projenin taahhüt edilen tarihte tamamlanmamış ve şu an durmuş olmasının çok daha ciddi mağduriyetler doğuracağı uyarısında bulundu.

Girne Antik Liman esnaf ve mal sahipleri adına Reşat Günhan tarafından okunan ortak açıklamada, Eylül 2022’de Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın Girne Antik Liman Restorasyonu ile ilgili ihaleye çıktığı ve bu projenin süresini 28 Kasım 2022 ile 30 Nisan 2023 olarak belirlediği hatırlatıldı.

Proje kapsamında altyapı, kanalizasyon, elektrik kablolarının yer altına geçirilmesi, limanda yol zeminin değiştirilmesi, yol aydınlatma, binaların yüzeylerinin restorasyonu ve çarpık yapıların kaldırılmasının bulunduğunun belirtildiği açıklamada, “Anladığımız kadarı ile projenin imar resmi onay süreçleri veya Planlama Onay süreçleri de tamamlanmadan ihaleye çıkılmış ve Planlama Onayı olup olmadığı ile alakalı sorularımıza halen net bir yanıt alabilmiş değiliz” denildi.

“İhbarda bulunduk”

Sorulan bir soru üzerine, zeminin değişmesi söz konusu olmadan da projenin 2 ay geciktiğini belirten Reşat Günhan, proje mevcut şekliyse devam ederse eylül ayında, zeminin değişimi yapılır ise 2024 yılının Ocak – Şubat aylarında bitebileceği yanıtını verdi.

Ekonomik kayıpların giderilmesi için beklentilerinin ne olduğunun sorulması üzerine ise Günhan, “Avukatımız aracılığıyla liman esnafları ve mal sahipleri olarak bir ihbarda bulunduk. Bunun göze alınmasını istiyoruz. Çünkü 2 yılda pandemiyi atlattık, sonra 6 ay açık kaldık, sonrasında ise bu projeyle alakalı tekrar kapatıldık. Bu proje doğru nizamda gitmediği için mağduriyetimiz daha da çoğaldı. Burada 18 tane işletme var. Bu 18 işletmenin 18 mal sahibi var. Herkesin yükümlü olduğu, ödemesi gereken borçları var. Bunların tazmin edilmesini istiyoruz” dedi.



Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023, 09:36