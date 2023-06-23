“Komisyon toplanmalı”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yeni asgari ücretin belirlenmesi için başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere hükümeti göreve çağırdı.

Asgari ücretin bir yıl önce olduğu gibi en az 680 Sterlin karşılığı veya kamuda çalışanların başlangıç maaşları oranında olması gerektiğini kaydeden Bıçaklı, hayat pahalılığı ödeneğinin tüm kesimlere iki ayda bir yansıtılmasını talep etti.

Bıçaklı, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizde, özellikle son dönemlerde dövizin de aşırı derecede yükselmesiyle çalışanların, emeklilerin, özellikle de Asgari Ücretle çalışanların alım gücü büyük bir oranda azalmıştır.

Buna göre de asgari ücretle çalışanlar aileleri ile birlikte yaşamlarını sağlıklı bir biçimde sürdürmeleri imkansız hale gelmiştir.

Bu nedenle Asgari Ücret Komisyonu çok ivedi bir şekilde toplanmalı ve dört kişilik bir ailenin yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilecek yeni bir asgari ücret belirlemeli ve seçim yasakları biter bitmez karar alınmalı ve 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulamaya konmalıdır.

Asgari Ücret bir yıl önce olduğu gibi en az 680 STG karşılığı veya kamuda çalışanların başlangıç maaşları oranında olmalı. Ayrıca bütün çalışanlara, emeklilere ve asgari ücretlilere hayat pahalılığı sistemi her iki ayda bir uygulanmalıdır.

Bu konularda ivedi olarak uygulama yapmak üzere başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ve Hükümeti göreve davet ediyoruz."