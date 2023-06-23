Merit çalışanları eğlendi, enerji depoladı

Girne’de faaliyet gösteren Merit Park Hotel’in yöneticileri ve personeli, hem Kurban Bayramı’nı hem de 2023 yaz sezonunun gelişini “Yaza Merhaba” etkinliğiyle kutladı. Lemon Park’ta 19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleşen, etkinlikte Merit Park Hotel yöneticileri ve personeli açık büfenin lezzetleriyle tanışırken, müzik ve eğlenceli oyunlarla yaz mevsimini karşıladı.

Tüm personelin katılımını sağlamak amacıyla iki gün süren etkinlikte sürprizler hiç bitmedi. Birbirinden eğlenceli oyunlar sonunda kazanılan ödüller ve terfilerle personel gururlu ve heyecanlı anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan Merit Park Hotel Genel Müdürü Alper Pınar, “Sizlerle olmaktan çok mutluyum. Bizi yoğun ve yorucu bir yaz sezonu bekliyor. Umarım hepimiz için verimli bir yıl olur” dedi. Mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışabilmek için aile olmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Alper Pınar, konuşmasını, “Kocaman bir aile olarak eğlencenin tadını çıkaralım” diyerek tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023, 09:38