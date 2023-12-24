Ömer KADİROĞLU

Yılın son haftasında piyango biletlerinin satışları da hareketlendi. Özellikle 13’üncü maaşların erken ödenmesi nedeniyle dün çarşıya akın eden vatandaşlar, piyango bileti almayı ihmal etmedi.

KKTC Devlet Piyangosu yılbaşı çekilişinde 5 Milyon ikramiyesi olan Devlet Piyangosu 150 TL’den,

400 Milyon İkramiyesi olan Milli Piyango’nun biletleri ise; tam 420 TL, yarım 220 TL, çeyrek 120 TL’den satılıyor.

Ne dediler?..

Murat Yayman (Biletçi)

“Bilet satışları iyi gidiyor, hatta 13’üncü maaş verildikten sonra daha da artış oldu. 5 milyon TL ikramiyesi olan Devlet Piyangosu 150 TL’den, 400 milyon TL ikramiyesi olan Milli Piyango Çeyrek Bilet 110 TL, tam bilet 420 TL, yarım bilet 220 TL’den satılıyor. Bu arada her yıl olduğu gibi bu yıl yine Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin araba çekilişi biletleri var ve vatandaşlar büyük çoğunlukla bir tane CTP bileti alıyor ve yılbaşı piyango biletlerinden de Devlet Piyangosun tercih ediyor. Bilet almaya gelenler en fazla Devlet Piyangosunu tercih ediyor. Çünkü Milli Piyango özelleştirildikten sonra bilet olarak değil de kâğıt olarak biletleri yolluyor bu nedenle de insanlar Devlet Piyangosunu tercih ediyor. İnsanlar bir umut markete geldiğinde şansını denemek için bilet alıyor.”

Halil Çelebi

“Yılbaşı çekilişi için piyango bileti aldım ve Devlet piyangosunu tercih ettim. Daha önce sadece amorti kazandım. Devlet Piyangosunun yılbaşı ikramiyesi 5 milyon TL ve eğer bana çıkarsa evim yok bu nedenle bir ev alacağım. Herkese hayırlı seneler dilerim.”

Gülhan Özgüler

“Yılbaşı için piyango bileti aldım ve bilet olarak Devlet Piyangosu biletlerinden aldım. Daha önce hiç kazanmasam da umudumu kaybetmedim ve yine aldım. Devlet Piyangosunun yılbaşı ikramiyesi olan 5 milyon bana çıkarsa ihtiyaçlarımı karşılamak için kullanacağım.”

Beyzanur Şişik

“Yılbaşı için piyango bileti aldım ve bilet olarak Devlet Piyangosunu tercih ettim. 5 milyon ödül bana çıkarsa hayallerimde bir şeyler varsa onları yapıp geriye kalanı bankaya yatıracağım. Daha önce hiç ikramiye kazanmasam da yılbaşı çekilişi için iki tane bilet aldım.”

Tuncer Coşkun

“Yılbaşı piyango bileti aldım ve bilet olarak Milli Piyango biletlerinden aldım. Daha önce hiç ikramiye kazanmasam da yılbaşı biletlerinden aldım ancak ikramiye çıkarsa ne yapacağımı henüz düşünmedim. Çocuklarım için yatırım olsun diye belki ev falan alırım. 400 milyon büyük para ve iyi değerlendiririm.”

Emrah Er

“Yılbaşı piyango biletlerinden aldım ve 5 milyon ikramiyesi olan Devlet Piyangosunu tercih ettim. Daha önce hiç ikramiye kazanmasam da şansımı denemeye devam ediyorum. 5 milyon bana çıkarsa yeni nişanlandım ve ilk işim ev almak olur, geriye kalanla da hayatımı idame etmek için kullanırım.”

Kamil Birkaya

“Yılbaşı çekilişi için hem Devlet Piyangosu hem de Milli Piyangoyu tercih ettim. Biri 400 milyon biri 5 milyon veriyor ve daha önce hiç kazanmasam da 10 yıldan sonra ilk kez yine bu yılbaşı biletlerinden aldım. Çıkarsa ne yaparım diye düşünmedim çıkarsa ona göre ne yapacağımı planlayacağım.”

Musa Bulut

“Yılbaşı piyango biletlerinden aldım ve 400 milyon ikramiyesi olan Milli Piyango biletlerinden tercih ettim. 400 milyon bana çıkarsa aç olan insanlara yardımcı olup sonra da etrafımdaki kişilere yardımcı olacağım. Daha önce büyük ikramiye olmasa da ufak tefek rakamlar kazandım. Bize çıkmaz ancak bir umut yine de şansımızı deniyoruz.”

Sinem Bulut

“Yeniyıl çekilişi için Devlet piyangosu biletlerinden aldım. 5 milyon bana çıkarsa ne yaparım diye düşünmedim büyük ihtimalle harcamalarını planlı ve iyi yapan anneme parayı veririm. İlk kez Devlet Piyangosu alıyorum. Daha önce milli piyango aldım ve ufak tefek ödüller kazanmıştım.”

Can Aydemir

“Yılbaşı Piyango biletlerinden aldım ve bilet olarak 5 milyon ikramiyesi olan Devlet Piyangosunun biletlerinden aldım. Daha önce hiç ikramiye kazanmasam da şansımı deniyorum. Büyük ikramiye bana çıkarsa kuvvetle muhtemel Kıbrıs’ta yatırım yaparım.”

Nevzat Sıkar

“Yılbaşı biletlerinden aldım ve bilet olarak Devlet Piyangosunu tercih ettim. 5 milyon ikramiyesi var ve bu ikramiye bana çıkarsa deprem nedeniyle kaybettiğim evimin yerine Kıbrıs’ta bir ev alır minimum 500 bin lira gibi bir rakamını da depremde mağdur olan ve Kıbrıs’ta olan arkadaşlarıma yardımcı olurum. Daha önce hiç ikramiye kazanmadım ancak bir umut bilet alıyorum.”

Mahir Hopalı

“Yılbaşı biletleri için bilet aldım ve Devlet Piyangosunu tercih ettim. 5 milyon ikramiye bana çıkarsa 500 Sterlin kiradan kurtulmak için ev almayı planlıyorum. Daha önce hiç ikramiye kazanmasam da bir umut ya çıkarsa diyerek yılbaşı piyango biletlerinden aldım.”