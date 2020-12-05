Yolculuk yarım kaldı

Sahte pasaportla İngiltere’ye gitmeye kalkışan Pakistanlı Ahmad Khan’ın yolculuğu Ercan Havaalanı’nda son buldu.

Havaalanında gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada iddialar aktarılarak, 3 gün süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 4 Aralık 2020 tarihinde saat 03.00 sıralarında adına düzenlenmiş sahte İngiltere pasaportunu görevli muhaceret memuruna verip işlem yaptırmaya kalkıştığını söyledi. Polis, zanlının görevli muhaceret memurunun dikkati sayesinde yakalandığını belirtti. Polis memuru zanlının gözaltına alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Zanlının sahte pasaportu nasıl ve nereden temin ettiğini araştırılacağını, ifadesinin alınacağını belirten polis, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında ‘evrak sahteleme ve tedavüle sürme’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.