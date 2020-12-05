Kendi başını da yaktı

Suna ERDEN

Uyuşturucu suçundan yargılanan ve duruşmalar için belirli günlerde Lefkoşa’da mahkemeye getirilen tutuklulara bonzai ve hap temin etmeye çalışan Fuat Demirtaş suçüstü yakalandı.

Yapılan soruşturma sonucu zanlı ile birlikte Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya gelen ve suçla bağlantıları olduğu iddia edilen Doğuş Keskin ve Tuğba Tiken de gözaltına alındı.

Olayın gerçekleştiği 3 Aralık 2020 tarihinde hücrede bekleyen 16 tutuklu olduğu öğrenildi.

Zanlılar uyuşturucu maddeyi kimin için temin ettiklerini söylemezken, polisin telefon kayıtlarından bağlantıları çözmek için harekete geçtiği belirtildi. Soruşturma devam ederken, üç zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddialar aktarılarak, tutukluluk talep edildi.

Üçü Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya geldi

Soruşturmayı yürüten polis memuru Fadıl Metin, Narkotik Şube’ye gelen ihbarda Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tutukluların bulunduğu hücreye uyuşturucu atılacağına dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, ihbar üzerine bekleyişe geçtiklerini Fuat Demirtaş’ın 12 gram sentetik cannabionid (bonzai),

16 hap ve bir miktar uyuşturucu toz maddeyi hücrenin penceresine bırakırken yakalandığını belirtti.

Fuat Demirtaş’ın suçüstü yakalandığını kaydeden polis, zanlının Doğuş Keskin ve Tuğba Tiken’le birlikte Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya geldiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, suçla bağlantılı oldukları gerekçesiyle Doğuş Keskin ve Tuğba Tiken’in de gözaltına alındığını açıkladı.

3 gün tutuklu kalacaklar

Polis, soruşturma altında olan zanlıların cep telefonu şifresini vermekten kaçındıklarını belirtti. Polis, araştırmalarının devam ettiğini, zanlıların telefon yazışmalarının inceleneceğini ve uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz gelmediğini kaydederek, 3 gün süre istedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmalarına emir verdi.

