Pasaportu ele verdi

Kuzey Kıbrıs’a geldikten sonra yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gidip geldiği anlaşılan Khial Muhammad’ı pasaportundaki işlemler ele verdi.

Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken pasaportunda Baf Havalimanı’nda işlem yaptırdığını gösteren mühür bulunan zanlı gözaltına alındı.

Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarılırken, duruşmada Güney Kıbrıs’a gittiğine dair kaydı olmayan zanlının yasa dışı yollardan giriş-çıkış yaptığının ortaya çıktığı belirtildi.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, zanlı Khial Muhammad’ın 4 Kasım 2020 tarihinde saat 02.45 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan ülkeden çıkış yapmak istediğini söyledi. Polis, zanlının pasaportunda yapılan incelemede Baf Havalimanı’ndan çıkış yaptığına dair kayıt görüldüğünü belirtti. Polis, ancak zanlının Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığına dair bir işlem olmadığını ifade ederek, yasa dışı yollardan gidiş-geliş yaptığının ortaya çıktığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.